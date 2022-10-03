ЗСУ потужно просунулися на Луганщині? Окупанти б'ють на сполох

Український Генштаб поки цю приємну новину не коментує

Контрнаступ Збройних сил України не зупинився на Лимані, і українські військові просунулися в Луганській області на територію, яку поки що контролюють бойовики так званої "лнр".

Про це у понеділок, 3 жовтня, у своєму телеграм-каналі повідомив "представник народної міліції лнр" Андрій Марочко.

За його словами, українські підрозділи закріпилися в районі Лисичанська.

Ось як наразі виглядає орієнтовна карта бойових дій у цьому районі:

ЗСУ ймовірно перетнули адмінкордон Луганщини та змогли закріпитися на позиціях

Варто наголосити, що українська сторона поки ймовірний прорив бійців ЗСУ та укріплення позицій на Луганщині, про які інформують пропагандисти, поки не коментує, тож чекаємо офіційного зведення Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як доводиться жити українцям в окупованому Лисичанську, де росіяни встановлюють свої порядки, замість того, аби налагодити низку важливих для життя сфер, які перебувають у вкрай занедбаному стані.

Також ми розповідали, як жителі окупованого Лисичанська приймали російських пропагандистів, даючи психологічний бій пропутінським поплічникам.