Життя в окупації. Лисичанськ: м’ясо стало розкішшю, а електрики майже немає

Окупанти у Лисичанську наводять свої порядки

Після того, як ЗСУ залишили Лисичанськ (Луганська область) росіяни почали встановлювати там свої порядки замість того, щоб відновлювати комунікації.

Як повідомляє Час Пік, окупанти часто приходять з обшуками до місцевих жителів. Повідомляється, що списки людей окупанти мають і на блокпостах, і на виїздах з міста.

Через проблеми з електрикою, тягнути дроти комунальники намагаються зі Старобільська. Крім того, вони проводять огляд газових труб щодо необхідності ремонту, і хоч звучать повідомлення про те, що до зими роботи будуть закінчені, але в це ніхто особливо не вірить.

У мешканців ще залишилися запаси їжі завдяки гуманітарній допомозі, яку привозили українські волонтери до захоплення міста. Поступово привозити "гуманітарку" починають і росіяни, проте відомо, що у місті м’ясна продукція стала розкішшю.

Деякі дрібні магазини намагаються відновити роботу, завозячи товари зі Старобільська.

Окупанти обіцяють запустити желатиновий завод, на розбір завалів якого зганяють місцевих жителів, проте це просто неможливо. Те саме стосується і нафтопереробного заводу.

У Лисичанську немає інтернету та мобільного зв’язку, подекуди можна знайти мережу "Лугаком", але зателефонувати на українські номери через неї неможливо.

Як повідомлялося раніше, у сусідньому Сєвєродонецьку ситуація ще гірша, після масованих обстрілів з боку росіян на вулицях залишилося безліч тіл убитих мирних жителів, прибирати які ніхто не збирається. Продукти розкладання вже потрапили у воду, через що спостерігається спалах інфекційних захворювань.