Жизнь в оккупации. Лисичанск: мясо стало роскошью, а электричества почти нет

Оккупанты в Лисичанске наводят свои порядки

После того как ВСУ оставили Лисичанск (Луганская область) россияне начали устанавливать там свои порядки вместо того, чтобы восстанавливать коммуникации.

Как сообщает Час Пик, оккупанты часто приходят с обысками к местным жителям. Сообщается, что списки людей у оккупантов есть и на блокпостах и на выездах из города.

Из-за проблем с электричеством, тянуть провода коммунальщики пытаются из Старобельска. Кроме того, они проводят осмотр газовых труб на предмет необходимости ремонта, и хоть звучат сообщения о том, что до зимы работы будут закончены, но в это никто особо не верит.

У жителей еще остались запасы еды, благодаря гуманитарной помощи, которую привозили украинские волонтеры до захвата города. Постепенно привозить "гуманитарку" начинают и россияне, однако известно, что в городе мясная продукция стала роскошью.

Некоторые мелкие магазины пытаются возобновить работу, завозя товары из Старобельска.

Оккупанты обещают запустить желатиновый завод, на разбор завалов которого сгоняют местных жителей, впрочем, это попросту невозможно. То же касается и нефтеперерабатывающего завода.

В Лисичанске нет интернета и мобильной связи, кое-где можно найти сеть "Лугаком", но позвонить на украинские номера через нее невозможно.

Как сообщалось ранее, в соседнем Северодонецке ситуация еще хуже, после массированных обстрелов со стороны россиян на улицах осталось множество тел убитых мирных жителей, убирать которые никто не собирается. Продукты разложения уже попали в воду, из-за чего наблюдается вспышка инфекционных заболеваний.