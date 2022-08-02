Кирилловка в оккупации: сардина по 100 грн и неожиданная активизация ночной жизни (видео)

Море в Кирилловке достаточно чистое, вот только купальщиков почти нет

Курортная Кирилловка была захвачена в начале российского вторжения. Сезона 2022 года нет — тут отдыхают либо местные жители, либо те, кто также оказался в российской оккупации. Курортный поселок на побережье Азовского моря принимал каждое лето десятки тысяч туристов со всей Украины, но в начале этого августа людей на пляжах мало, как никогда в прошлые годы.

Отдых в Кирилловке в оккупации значительно подешевел — номер с удобствами, кухней, видом на море на базе с бассейном и красивой территорией можно снять всего за 600 гривен, а разместиться в нем могут до 4 человек. Пустые пляжи и дешевые отели с лихвой компенсируются ценами.

В курортный сезон в Кирилловке цены никогда не были низкими, но никогда не удивляли настолько. Оккупанты лоббируют свои товары, но ценники на них — в гривне. Так, за пачку молока просят 49 грн, за майонез — 76 грн, стоимость вафель — 203 грн, а обычного сухого печенья — 320 грн. Сардины в банке "затянули" на 100 грн за единицу. Большинство заведений общепита и маленьких магазинов — закрыто.

На пляжах не останавливается торговля, хоть покупателей и не много. Купить кукурузу можно по вполне украинским ценам — 20-25 грн за качан.

Отдыхающих немного — несмотря на запуск части водных развлечений, желающих прокатиться почти нет, да и людей на пляжах не густо. Парк аттракционов, обычно наполненный детским смехом, продолжает пустовать и выглядит как декорации к фильму.

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Отметим, что к началу августа увеличилось количество людей в Кирилловке. Судя по видео — это в основном молодые мужчины. На пляже можно заметить их группами. А вечера они проводят в развлекательных заведениях на Федотовой косе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Запорожскую и Херсонскую область оккупанты сгоняют военных, снимая их с других направлений фронта. Август на юге Украины может стать горячим во всех смыслах — военный эксперт уверен, что россия попытается атаковать украинских военных, чтобы не дать обстреливать переправы через Днепр.