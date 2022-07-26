Кирилловка замерла в ожидании украинцев: свежие фото и видео из оккупации

Оставшиеся местные жители ждут прихода ВСУ

Сезон-2022 выдался совсем некурортным для ряда населенных пунктов на Азовском море, среди которых и Кирилловка Запорожской области, — в оккупации поселок на сегодняшний день продолжает оставаться пустым.

Местные жители выкладывают в соцсети фото и видео, которые показывают, что погода в Кирилловке идеальна для отдыха, но отдыхающих можно пересчитать по пальцам.

Стоит заметить, что к побережью Азовского моря в июле выплыли медузы, которые обычно мешают отдыху, но погода оказалась благоприятной, и ветром их унесло обратно, из-за чего море вновь идеально для туристов.

Но отдыхать там некому.

"Кирилловка стоит на паузе и ждет украинцев в объятиях морского бриза", — пишут на странице azovseagram.

Людей можно легко пересчитать

Когда-то эти пляжи были забиты отдыхающими

Море в Кирилловке без медуз и людей

Лишь изредка можно встретить людей на пляжах

"Море от людей отдыхает", "Работающих баз очень мало. Какие-то заняты, какие-то нет", — добавляют в комментариях на просторах Instagram.

Как известно, до оккупации Кирилловка жила практически за счет одного только туризма, сейчас же оттуда выехали много жителей, и никто не едет отдыхать из подконтрольной правительству территории Украины.

Кирилловка на карте оккупированных территорий

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фото и видео, как сейчас выживают Счастливцево и Генгорка в оккупации.