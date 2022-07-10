Без медуз и людей: что сейчас происходит на пляжах оккупированной Кирилловки
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Пляжи идеальны для отдыха, но некому этим воспользоваться
Кирилловка в Запорожской области, — один из самых известных курортов Азовского моря, который жил за счет туризма и отдыхающих.
Однако полномасштабное вторжение россии в 2022 году все резко изменило: хотя море чистое и идеальное для отдыха, на пляжах практически нет людей. Это видно по свежим фото и видео с места событий, которые нашел "Телеграф" на просторах сети.
Отмечается, что обычно в середине лета в Кирилловке было не протолкнуться на пляжах, — вдоль всей береговой линии один за одним стоят множество баз отдыха, посетители которых вовсю загорали и отдыхали даже в шторм, во время "нашествия" медуз и водорослей, пока дети играли на аттракционах, а по пляжам шествовали продавцы кукурузы, креветок и пахлавы.
Курортный поселок буквально жил за счет приезжих, но в 2022 году наблюдается мало желающих отдыхать в оккупации.
В паблике "Любимая Кирилловка" сейчас вспоминают, какими были их пляжи в разгар сезона:
И сравните, как они выглядят сейчас, — лишь кое-где можно встретить единицы людей:
"Скучаю, очень… Любимая Кирилловка", "И медуз совсем нету", "После победы только в Кирилловку на наше любимое море!", — среди прочего, пишут в комментариях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стало с Бердянском в российской оккупации.