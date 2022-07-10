Без медуз и людей: что сейчас происходит на пляжах оккупированной Кирилловки

Пляжи идеальны для отдыха, но некому этим воспользоваться

Кирилловка в Запорожской области, — один из самых известных курортов Азовского моря, который жил за счет туризма и отдыхающих.

Однако полномасштабное вторжение россии в 2022 году все резко изменило: хотя море чистое и идеальное для отдыха, на пляжах практически нет людей. Это видно по свежим фото и видео с места событий, которые нашел "Телеграф" на просторах сети.

Отмечается, что обычно в середине лета в Кирилловке было не протолкнуться на пляжах, — вдоль всей береговой линии один за одним стоят множество баз отдыха, посетители которых вовсю загорали и отдыхали даже в шторм, во время "нашествия" медуз и водорослей, пока дети играли на аттракционах, а по пляжам шествовали продавцы кукурузы, креветок и пахлавы.

Курортный поселок буквально жил за счет приезжих, но в 2022 году наблюдается мало желающих отдыхать в оккупации.

Кирилловка на карте оккупированных территорий Украины

В паблике "Любимая Кирилловка" сейчас вспоминают, какими были их пляжи в разгар сезона:

Пляжи Кирилловки "до" вторжения россии

И сравните, как они выглядят сейчас, — лишь кое-где можно встретить единицы людей:

Кирилловка в 2022 году

"Скучаю, очень… Любимая Кирилловка", "И медуз совсем нету", "После победы только в Кирилловку на наше любимое море!", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стало с Бердянском в российской оккупации.