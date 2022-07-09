Сало по 180 грн, дезодорант по 200: как живет курортный Бердянск в оккупации и что происходит с ценами

Такого ажиотажа, как в прошлом году, на пляжах Бердянска нет

Бердянск — некогда горячо любимый украинцами курорт на Азовском море находится в оккупации почти с самого начала российского вторжения в Украину. С тех пор жизнь горожан сильно изменилась: цены на импортные товары в магазинах сильно выросли, а с пляжа можно наблюдать, как российские военные корабли заходят в бердянский порт.

"Телеграф" пообщался с местной жительницей, которая в эксклюзивном комментарии рассказала, как сейчас протекает пляжный сезон в Бердянске. Кроме того, женщина сообщила, какие цены на продукты сейчас на местных рынках и в магазинах.

Цены на рынках Бердянска

Цены на сезонные украинские овощи на рынках Бердянска весьма демократичные, однако меняться могут практически каждый день.

"Цены каждый день разные, не знаю, от чего это зависит. Вчера кукуруза было по 10 грн, сейчас уже 15-18. Помидоры от 12 до 25 грн. Морковь по 12-17 грн. Картошка от 12-ти и до 25-ти грн. Огурцы по 12-15. Первый раз вот увидели арбузы по 20 грн. Персики 60-70 грн за кило, но это маленькие, говорят, херсонские. На центральном рынке большие по 160 грн продают", — рассказывает девушка.

Ягоды также продают по достаточно низким ценам.

"Стаканчик 250 гр черной смородины — 20-25 грн. Вишня сегодня была 35 грн за кило, хотя до этого и по 15 продавали. А вот черника стоит 180 грн. Сливы продают по 35-45, абрикосы по 60 грн", — делится местная жительница.

При этом цены на импортные фрукты в Бердянске гораздо выше: "Цены на бананы скачут. Были и по 70 грн. и по 90, сегодня 80 грн".

Также женщина отметила, что в городе очень сильно подорожало мясо. Сало продают по 180 грн за килограмм.

Цены на средства гигиены

А вот цены на средства гигиены и уходовые средства, которые в основном производят за рубежом, в Бердянске очень сильно выросли. В среднем они поднялись где-то в два раза.

"Памперсы были 220-250 грн. Сейчас они стоят 500-550 грн. Можно и за 800 грн найти. Дезодорант обычный Nivea сегодня видели по 212 грн, где-то за 120-150 можно найти. Краска для волос Garnier 270 грн на рынке. Большие пачки влажных салфеток мы раньше брали по 30 грн в АТБ, сейчас они стоят 60-120 грн. Маленькая пачка — 15 грн", — рассказывает жительница курортного города.

Пляжный сезон в Бердянске

Пляи Бердянска опустели в сравнении с предыдущим сезоном

Пляжный сезон в Бердянске, конечно же, "просел" по сравнению с предыдущим годом. Люди на пляжах есть, но гораздо меньше, чем раньше: "Машин на "Третьем пляже", где домики для отдыхающих, очень мало. Людей немного на пляжах, но они есть. Кто семьями, много пожилых людей на пляже. Однако сказать, что такой сезон, как раньше был, нельзя. Водичка теплая, медуз мало, но людей мало на пляже. Нет такого ажиотажа, как в прошлом году". Учитывая, что в порту Бердянска можно наблюдать российские военные корабли, это неудивительно.

Видео захода военных кораблей в Бердянский морской порт 7 июля

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живет курортный Геническ Херсонской области под оккупацией, который раньше был чрезвычайно посещаемым курортом. Теперь на пляжах людей намного меньше — редкие отдыхающие в основном приезжают из других оккупированных частей Украины, а цены не сравнить с высоким сезоном прошлого года.