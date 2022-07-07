Жизнь в оккупации. Херсон: малоимущим жителям россияне раздают тюнеры для просмотра пропаганды

Оккупанты увеличили усилия по "промывке мозгов" населению

В оккупированном Херсоне "волонтеры" от правящей российской партии "единая россия" устроили раздачу местным жителям телевизионных тюнеров, которые позволяют смотреть российские каналы.

Как сообщает "Мост", об этом коллаборантским СМИ рассказал "волонтер" по прозвищу "Химик". По его словам, тюнеры решили раздать малообеспеченным семьям.

"Химик" также рассказал, что таким образом жители Херсона смогут смотреть 33 российских канала, практически каждый из которых транслирует российскую пропаганду.

Тем самым оккупанты намерены усилить глубину "обработки" местных жителей, чтобы склонить часть из них на участие в т.н. "референдуме", настроить их против Украины и ВСУ, а также увеличить количество сторонников "русского мира" среди них.

"Российское пропагандистское влияние при его длительном воздействии на сознание жителей Херсонской области может иметь очень тяжелые последствия и стать причиной огромных проблем после деоккупации региона", — пишет издание.

Как сообщалось ранее, в захваченном Бердянске (Запорожская область) оккупанты захватили водоканал и через него собирают информацию о мужском населении города.