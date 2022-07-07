Життя в окупації. Херсон: незаможним мешканцям росіяни роздають тюнери для перегляду пропаганди

Окупанти збільшили зусилля щодо "промивання мозку" населенню

В окупованому Херсоні "волонтери" від керівної російської партії "єдина росія" влаштували роздачу місцевим жителям телевізійних тюнерів, які дозволяють дивитися російські канали.

Як повідомляє "Міст", про це колаборантським ЗМІ розповів "волонтер" на прізвисько "Хімік". За його словами, тюнери вирішили роздати малозабезпеченим сім’ям.

"Хімік" також розповів, що таким чином жителі Херсона зможуть дивитися 33 російські канали, практично кожен з яких транслює російську пропаганду.

Тим самим окупанти мають намір посилити глибину "обробки" місцевих жителів, щоб схилити частину з них на участь у т.зв. "референдумі", налаштувати їх проти України та ЗСУ, а також збільшити кількість прихильників "російського світу" серед них.

"Російський пропагандистський вплив у разі його тривалої дії на свідомість мешканців Херсонської області може мати дуже важкі наслідки й стати причиною величезних проблем після деокупації регіону", — пише видання.

Як повідомлялося раніше, у захопленому Бердянську (Запорізька область) окупанти захопили водоканал і через нього збирають інформацію про чоловіче населення міста.