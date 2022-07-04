Життя в окупації. Херсон: росіяни заселяють свої сім’ї, завозять погані продукти та ліки "з крейди"

На умовах анонімності місцева мешканка розповіла "Телеграфу", як живеться Херсону під гнітом окупації

Чотири місяці "тихого терору", порушення прав людини, свавілля та небезпеки на кожному кроці – так живе в окупації Херсон. У місті немає нормальних ліків, а ціни за звичайні продукти й побутові речі обходяться у нечувані суми. Російські окупанти поводяться, як удома, влаштовують перестрілки, а деякі навіть перевезли до Херсона свої родини.

Про те, що зараз відбувається в Херсоні, як поводяться загарбники, на що чекають жителі та як доводиться виживати в окупації – "Телеграфу" розповіла місцева мешканка, яка попросила про анонімність. За її словами, у місті процвітає "совківщина" та зникають люди.

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Херсон в окупації від перших днів війни. Новій "владі", зазначає мешканка, ніхто не підкоряється. Законного мера міста, за її словами, було відсторонено, але він контролював, наскільки це можливо, роботу комунальників. Нещодавно стало відомо про викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва: загарбники заявили про його "нейтралізацію".

Як поводяться окупанти в Херсоні: п’янки та свавілля на дорогах

За словами мешканки, викрадень людей у Херсоні дуже багато: "Когось відпускають, когось знаходять мертвим у річці, хтось пропадає безвісти". Як і в інших окупованих населених пунктах, насамперед росіяни шукають АТОшників і активістів.

У захопленому Херсоні росіяни встановили багато блокпостів, на яких перевіряють документи, телефони, зокрема видалені медіафайли та соцмережі, а також татуювання. На місцевих підприємствах вони проводять обшуки. Як зазначає наша співрозмовниця, окупанти бояться диверсій.

"Якщо хтось після комендантської години з’являється на вулиці, то можуть просто стріляти. Бували випадки, що й машини розстрілювали. Спочатку дуже багато машин "віджимали", особливо дизельні. Зараз у місті таких випадків немає, але в області це триває, забирають техніку у наших фермерів", — розповіла мешканка.

Також вона зазначає, що загарбники не дотримуються правил дорожнього руху, через що відбуваються ДТП, часто – зі смертельними наслідками. Одна з таких сталося на початку червня: "Урал" російських окупантів в’їхав у цивільне авто. Внаслідок аварії пасажир легковика загинув на місці. Дівчина додає, що дуже багато випадків, коли БТРи просто роздавлюють машини, збивають людей, абсолютно не дотримуючись жодних правил дорожнього руху.

Але на цьому свавілля окупантів не закінчується. За словами місцевих, росіяни нерідко напиваються і влаштовують перестрілки між собою. Вночі мешканцям чути автоматні та кулеметні черги.

Крім того, херсончанка розповіла, що містом можна помітити багато співробітників російської фсб у "цивільці": "Вони вже навіть родини перевезли свої, це дуже лякає".

"Віджаті" аптеки та продукти низької якості

Як розповідає наша співрозмовниця, у місті працює кілька аптек і магазинів. Але ціни, за її словами, нечувані, хоча якість продуктів залишає бажати кращого. В аптеки привозять медикаменти з Криму, але жителька каже, що це "суцільна крейда". Ефективних ліків, до яких звикли українці, наразі у Херсоні немає.

Ціни у Херсоні. Фото: соцмережі

"Відкрили кілька маркетів. Завезли р*шистські продукти — найогидніші — нудить від них, - зізнається мешканка. - "Повіджимали" аптеки. Хто не згоден співпрацювати — просто забирають, ставлять туди своїх людей. "Хто був нічим — той стане всім" (рядок з так званого гімну пролетаріату "Інтернаціонал". — Авт.). Пахне "совківщиною".

У червні окупанти почали "реєструвати" підприємства. За словами херсончанки, з незгодними не розбираються, а призначають на керівні посади своїх. Дівчина додає, що приватний бізнес, як може, тягне гуму, аби не реєструватися. Багато хто працює підпільно: буквально у підвалах та за зачиненими дверима.

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Херсон – це Україна!

У місті активний партизанський рух. На вулицях Херсона все частіше з’являються "попереджувальні" листівки для окупантів, а також готуються та здійснюються замахи на колаборантів. Як, наприклад, це сталося з начальником колонії Євгеном Соболєвим, який потрапив до лікарні з пораненнями.

Мешканці постійно подають знаки про те, що не погоджуються з місцевою окупаційною владою: розклеюють листівки, зав’язують стрічки у патріотичних кольорах та пишуть на асфальті. Але такі, як здавалося би, мирні прояви позиції загрожують важкими наслідками, оскільки окупанти можуть порахувати це за "серйозні злочини" .

Наша співрозмовниця не заперечує, що колабаранти у Херсоні є. Але, за її словами, це зовсім мала кількість, а основна маса населення не згодні з тим, що відбувається.

У місті залишилося дуже багато людей, які не хочуть кидати свій бізнес, майно чи нерухомість. Тим більше, що серед місцевих ходять чутки про "націоналізацію". Тобто окупанти шукають багаті будинки забезпечених херсончан, які виїхали, вламуються туди і заселяють свої сім’ї, вищу "владу". Багато мешканців залишаються через літніх батьків, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

"Найбільш образливо чути, мовляв, хто залишився тут — усі зрадники. Це не так", — додала мешканка Херсона.

Як писав "Телеграф", жителі Херсона вірять в українські збройні сили та й самі намагаються протистояти російським загарбникам. Проти росії виходять усі, зокрема місцеві фермери. Так, наприклад, на херсонській агрофірмі окупантів розстріляли під час спроби вкрасти комбайн.