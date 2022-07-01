Життя в окупації. Херсон: стихійні ринки як у 90-х, залякування людей та насилля над жінками

В окупації місцевим жителям доводиться виживати, а не жити повноцінним життям

Український Херсон перебуває у тимчасовій окупації з 1 березня. За чотири місяці, як російські військові захопили місто, людям доводиться там не просто виживати, а й протистояти окупантам. Останні, своєю чергою, не гребують переслідуваннями мирних жителів, залякуваннями та навіть вбивствами.

Про це в інтерв'ю hromadske розповіли місцеві жителі, які виборюють своє право на нормальне життя в окупованому місті.

Жінок залякують погрозами про зґвалтування

Одна з місцевих жительок, яка вже покинула окупований Херсон, розповіла журналістам, що російські солдати почувають себе господарями у місті, тому місцеве населення намагається звести зустрічі з ними до мінімуму.

За словами жінки, рух між районами через блокпости дуже небезпечний, адже росіяни неодноразово погрожували жінкам зґвалтуванням. В таку ситуацію потрапила подруга мешканки Херсону.

"Моя знайома намагалася працювати у службі доставки, але не витримала, тому що треба проходити кілька блокпостів щодня, — говорить жінка. — На деяких просто перевірять документи й нічого зайвого не питають, а інші можуть бути дуже хамовитими, перевіряти автівку. Був випадок, коли одному військовому не сподобалося, як вона з ним розмовляла. Він почав кричати: "Якщо ти будеш щось говорити, я тебе затягну у кущі й просто тут зґвалтую"".

Після цього інциденту жінка ухвалила рішення покинути Херсон.

Життя у місті нагадує 90-ті

Місцеві жителі кажуть, що з моменту окупації Херсона росіянами життя там більше нагадує 90-ті роки минулого століття зі стихійними ринками на вулицях, де продають все — від ліків до алкоголю. Останній, до речі, завозили з окупованого Криму бідонами, а розливали черпаком у вже використану тару.

"Були періоди, коли у супермаркетах взагалі нічого не було. Заходиш у магазин, а там консервовані оливки, ананаси й дорогий алкоголь. На інших полицях все порожнє. Деякі люди ходили у магазин о п’ятій ранку, скуповували там продукти, а потім виходили перед цим магазином вдень й уже продавали дорожче", — розповіла одна з місцевих жительок.

За два місяці після окупації мало що змінилося — окупантам не вдалося налагодити гуманітарну ситуацію за цей час.

"Продуктовий магазин "Сільпо" відкривали два місяці й подали це як перемогу. І в місті, і в області безвладдя, помножене на репресивну машину. Уся їхня влада тримається на страху", — розповів журналістам редактор херсонського сайту "Мост" Сергій Нікітенко, який виїхав із міста.

На цей час росіяни доставляють їжу з Криму та росії, однак ціни на продукти надто завищені, а якість залишає бажати кращого.

"Хтось писав, що поїв російські консерви та потрапив до лікарні, бо багато протермінованого було. І з гуманітарки теж. Зубна паста, яка коштувала до війни гривень 50, зараз має ціну майже 200. Жіночі засоби гігієни — від 100 грн і вище. З підгузками і сумішами проблема, їх постійно шукають", — розповіли мешканці Херсону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.