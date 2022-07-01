Жизнь в оккупации. Херсон: стихийные рынки как в 90-х, запугивание людей и насилие над женщинами

В оккупации местным жителям приходится выживать, а не жить полноценной жизнью

Украинский Херсон находится во временной оккупации с 1 марта. За четыре месяца, когда российские военные захватили город, людям приходится там не просто выживать, но и противостоять оккупантам. Последние, в свою очередь, не гнушаются преследованиями мирных жителей, запугиваниями и даже убийствами.

Об этом в интервью hromadske рассказали местные жители, борющиеся за свое право на нормальную жизнь в оккупированном городе.

Женщин запугивают угрозами об изнасиловании

Одна из местных жительниц, уже покинувшая оккупированный Херсон, рассказала журналистам, что российские солдаты чувствуют себя хозяевами в городе, поэтому местное население пытается свести встречи с ними к минимуму.

По словам женщины, движение между районами из-за блокпостов очень опасно, ведь россияне неоднократно угрожали женщинам изнасилованием. В такую ситуацию попала подруга жительницы Херсона.

"Моя знакомая пыталась работать в службе доставки, но не выдержала, потому что нужно проходить несколько блокпостов каждый день, — говорит женщина. — На некоторых просто проверят документы и ничего лишнего не спрашивают, а другие могут быть очень хамовитыми, проверять автомобиль. Был случай, когда одному военному не понравилось, как она с ним разговаривала, он начал кричать: "Если ты будешь что-то говорить, я тебя затащу в кусты и просто здесь изнасилую"".

После этого инцидента женщина приняла решение покинуть Херсон.

Жизнь в городе напоминает 90-е

Местные жители говорят, что с момента оккупации Херсона россиянами жизнь там больше напоминает 90-е годы прошлого века со стихийными рынками на улицах, где продают все — от лекарства до алкоголя. Последний, кстати, завозили из оккупированного Крыма бидонами, а разливали черпаком в уже использованную тару.

"Были периоды, когда в супермаркетах вообще ничего не было. Заходишь в магазин, а там консервированные оливки, ананасы и дорогой алкоголь. На других полках все пустое. Некоторые люди ходили в магазин в пять утра, скупали там продукты, а потом выходили перед этим магазином днем и уже продавали дороже", — рассказала одна из местных жительниц.

Через два месяца после оккупации мало что изменилось — оккупантам не удалось наладить гуманитарную ситуацию за это время.

"Продуктовый магазин "Сільпо" открывали два месяца и подали это как победу. И в городе, и в области — безвластие, умноженное на репрессивную машину. Вся их власть держится на страхе", — рассказал журналистам редактор херсонского сайта "Мост" Сергей Никитенко, который уехал из города.

В настоящее время россияне доставляют еду из Крыма и россии, однако цены на продукты слишком завышены, а качество оставляет желать лучшего.

"Кто-то писал, что поел российские консервы и попал в больницу, потому что много просроченного было. И из гуманитарки тоже. Зубная паста, которая стоила до войны 50 гривен, сейчас имеет цену почти 200. Женские средства гигиены — от 100 грн и выше. С подгузниками и смесями проблема, их постоянно ищут", — рассказали жители Херсона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.