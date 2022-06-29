Окупанти Херсона заявили про початок підготовки "референдуму"

Колаборант кирило стремоусов обіцяє, що Херсонська область "як не дивно" прийме рішення

Окупанти знову заговорили про проведення "референдуму" в Херсонській області, яку майже місяць тримають без зв’язку і накачують кремлівською пропагандою, щоби відділити від України. Як повідомляє "Телеграф", про початок підготовки незаконного плебісциту заявив місцевий колаборант, так званий заступник голови обласної "віськово-цивільної адміністрації" кирило стремоусов.

"Так, ми готуємось до референдуму, і ми його проведем. І, як не дивно, Херсонська область прийме рішення і приєднається до складу російської федерації, стане повноцінним суб’єктом", — сказав Стремоусов у відеозверненні, яке опублікував у своєму його телеграм-каналі. Примітно, що він сам при цьому вжив формулювання "як не дивно", що може свідчити про сумніви в середовищі окупантів з приводу успіху цього задуму.

Строків проведення "референдуму" стремоусов при цьому не назвав. Раніше він заявляв, що до кінця року навряд чи вдасться організувати його проведення. Буцімто, спершу необхідно буде налагодити "адміністративну систему", а ближче до початку нового року дивитись на загальну ситуацію.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович висловив упевненість, що жителі Херсона навряд чи погодяться на референдум, що робить його проведення неможливим. Тим часом ЗСУ перейшли до контрнаступу на Херсонщині, який окупанти з усіх сил намагаються стримати.