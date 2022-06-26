Херсон майже місяць без зв’язку: з вулиць облцентру зникли люди, окупанти змушують брати паспорти рф

Місто задихається в російській окупації, поки чекає на прихід українських захисників

У захопленому росіянами Херсоні, де нещодавно загинув один із місцевих колаборантів, з кожним днем стає все складніше відчувати бодай відносну свободу. Окупанти нав’язують свої правила та паспорти, на прилавках — засилля всього російського, проте в місті все ще можна побачити українські прапори та інші позначки, що нагадують про справжню Батьківщину.

Інформацію про те, що відбувається в регіоні, "Телеграф" дізнався відразу з кількох джерел. Instagram-паблік "Дивний Херсон" опублікував добірку знімків користувачки @anastetik_, яка продовжує жити в окупації, а місцевий журналіст Костянтин Риженко розповів про матеріальний тиск, який чиниться на працівників комунальних організацій.

Картинка гарна, але…

Якщо дивитися на те, що відбувається в Херсоні, не надто уважно, то особливих змін можна і не помітити. Де-не-де зменшилася кількість українських прапорів, побільшало людей в армійській формі, які роз’їжджають на спеціальній техніці, але в іншому місто, як і раніше, схоже на себе. І не схожий водночас.

"Весь трагізм ситуації видають певні деталі пейзажів, розмови з людьми, що залишилися в Херсоні, і загальна атмосфера, яка панує на його вулицях", — пишуть місцеві жителі, кажучи, що загальне населення облцентру значно зменшилося за чотири місяці війни.

Залишити подібний "підпис" на вулицях Херсона зараз — справжній подвиг

Навіть яскраві фарби літа, передані за допомогою фотографій, не приховують напівпорожніх вулиць. Окремими мазками, що радують, є решта українських прапорів або тризубців, а також інші "вітання", котрі передаються партизанами "рускому міру".

Окупанти не дісталися всіх українських прапорів у місті

Хіба це не життєствердно?

Зв’язку немає і грошей не буде

Тим часом ситуація продовжує ускладнюватись, адже вже майже місяць (26 днів) мешканці Херсонської області перебувають без нормального зв’язку. Більшість інтернет-провайдерів працюють через російські сервери, українські мобільні оператори не працюють. Це впливає і на фінансове становище місцевих жителів — зняти гроші з картки стає дедалі складніше.

Відбувається тиск на працівників сфер медицини, освіти та комунального господарства. Лікарів хочуть перевести на роботу під "російським керівництвом" вже з 1 липня, освіті дали час до початку осені.

У міському водоканалі також почалися проблеми. За інформацією журналіста Костянтина Риженка, працівників ставлять перед вибором: або звільнення, або паспорт. Він пояснює, що кожна дія має свій наслідок.

"Якщо просто налом видаватимуть зарплату, то це, звичайно, неприкольно, але зрозуміло і питання не дуже викликає, а от паспорти — це вже стаття", — каже він, посилаючись на особисті розмови з юристами та поліцейськими.

При цьому, на думку правозахисників, комунальники мають повне право не звільнятися за власним бажанням, адже їх наймала українська влада.

"Згодом через суд можна буде отримати виплати за цей час, якщо у керівників міста не буде совісті платити людям зарплату, — каже Риженко. — Але якщо ви написали заяву на звільнення, то самі відмовилися від захисту".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як фермерам Херсонщини доводиться надходити з власним урожаєм, який нема де реалізувати.

Також ми писали, чому нещодавно був госпіталізований колаборант Кирило Стремоусов, один із ставлеників окупаційної "влади".