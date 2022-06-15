Життя в окупації. Херсон: "аптеки" у багажниках, цінники в рублях та відсутність зв’язку

Росіяни у Херсоні вже почуваються господарями

У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти вже починають почуватися господарями, у місті відсутній український зв’язок, а в місцевих магазинах цінники починають дублювати в рублях.

Історією життя в окупації у Херсоні поділився користувач мережі під нікнеймом "підпільник Кіндрат" у своєму Твіттері. За його словами, на підконтрольну Україні територію йому вдалося потрапити 11 червня, тому багато в чому його слова ще актуальні.

За його словами, українського зв’язку та інтернету у місті немає, а тому у розмовах зі знайомими у месенджерах треба "фільтрувати зміст", оскільки окупанти можуть навідатися додому з перевіркою. Те саме стосується і розмов у людних місцях.

У Херсоні також не працюють супермаркети, хоча "Сільпо" вже встигли переробити на "соціальний маркет", тому більшість покупок городяни роблять на стихійних ринках. Втім, він зазначає, що там з кожним днем дедалі менше українських товарів, а якість російських зазвичай дуже низька. На торгівлі з окупантами також починають заробляти місцеві "бариги".

"Звична картина — це аптеки в багажниках ланосів, горілка з помпи на розлив і х**нові контрабандні цигарки. Якщо ви курите і ви в Херсоні, мені вас шкода", — пише він.

Водночас він наголосив, що українські овочі та фрукти все ще можна купити у місцевих селян.

Більшість жителів Херсона очікує, що до міста прийдуть Збройні сили України, а тих, хто підтримує росіян не більше 5%. При цьому в місцевих органах управління працювати охочих небагато, здебільшого їх завозять з ОРДЛО чи Криму.

Також на вулицях вже можна зустріти патрулі російської поліції, які вже почуваються господарями.

Як повідомлялося раніше, біженка зі Скадовська (Херсонська область) розповіла, що у місті загарбники вишукують родичів бійців ЗСУ та часто катують неугодних їм українців. Крім того, росіяни навіть почали цькувати українських голубів, вважаючи, що ті "якісь не такі".