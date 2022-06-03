Життя в окупації. Херсон: городян залишили без українського зв’язку та "годують" роспропагандою

Психологічний тиск на херсонців, які залишилися в місті, щодня зростає

Херсон, який вже кілька місяців перебуває у тимчасовій окупації, нарешті може збадьоритися завдяки активним діям ЗСУ, котрі поступово просуваються вглиб області. Однак росіяни продовжують всіляко тиснути на мирних жителів, насамперед використовуючи для цього маніпуляції із зв’язком. Додатково задіяні будь-які важелі пропаганди, зокрема й економічні — засилля російських продуктів, нехай навіть дорогих і неякісних.

Останні новини про те, що відбувається в Херсоні, "Телеграф" зібрав завдяки доступу до відкритих, а також особистих джерел.

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Без зв’язку, але з російською локшиною на вухах

Як відомо, останній тиждень Херсонщина живе без повноцінного доступу до українських операторів мобільного зв’язку. Натомість росіяни всіляко намагаються нав’язати покупку своїх сім-карток, а також збільшують кількість брехливих новин.

За словами Twitter-користувачки під ніком звакся, яка живе зараз в окупації, людей буквально відрізають від усього українського в надії отримати підтримку населення.

"Нас відключають від українського зв’язку та інтернету, гучномовцем читають пропаганду про те, що нас усіх покинули. Для зв’язку з близькими люди виходять у кафе/на пошту, де є інтернет", — пояснює вона.

Підтверджує цю інформацію й особисте джерело "Телеграфа". Як каже ще одна місцева жителька, ситуація буквально змушує містян виходити на вулиці у пошуку доступу до мережі. Це для них і новини, і, як у її випадку, можливість підготуватись до випускних іспитів, які не скасувала навіть війна.

Найчастіше вулиці Херсона виглядають зараз ось так

Вже згадана вандзя говорить, що альтернативою подібному полюванню за інтернетом є придбання російських сім-карт. Однак для цього доведеться залишити свої паспортні дані — ймовірно, їх потім використають для підтасовування результатів "референдуму".

"Зайняли паспортний центр і видають російські паспорти за полегшеною процедурою. На жаль, багато бажаючих їх отримати. Знову пропаганда, що Україна нас покинула", — розповідає дівчина.

Йде пропаганда й іншим шляхом — окупанти обвішали Херсон банерами із вигаданою "російською історією міста", багато чого залишилося ще з 9 травня.

"На багатьох держустановах висять російські прапори ("білий будинок" [будівля ОДА — ред.], місцева міськрада, деякі корпуси морехідки)", — пише тві-юзерка.

Цікаво пройшов День захисту дітей. 1 червня бажаючих херсонців разом із їхніми малюками просто не пустили на "свято".

"Там були вже привезені діти, — розповідає дівчина. — Зняли, як там весело, і поїхали, залишивши решту без свята".

Ціни ви просто космос!

За словами вандзі, зараз у місті неможливо знайти нічого дешевого. Вартість продуктів та товарів злетіла вдвічі-втричі.

"Те, що коштувало від сили гривень 30 — коштує 80, а то й усі 100, — пояснює вона. — На ринках продається все домашнє, але знову ж таки — все дороге, бо інакше не вижити".

Складнощі є як із часто вжваними товарами, так і деякою продукцією, що не кожному потрібна. Наприклад, сигаретами.

"Українських цигарок у місті майже не залишилося, — розповідає вже співрозмовниця "Телеграфа". — Тонкі взагалі один-два види продаються. Ми взяли один раз російські, коли взагалі нічого не було, і то лише тому, що мама не змогла їх відрізнити від інших. Що я можу сказати? Не дивно, що вони такі й**нуті — це неможливо курити. Найдешевші, міцні, товсті наші сигарети набагато кращі за них. Тупо куриш якусь кислу дурню в папері, навіть присмаку тютюну немає".

Зрозуміло, і тютюнові вироби продаються далеко не за довоєнною ціною.

Окремо варто відзначити, що значний психологічний тиск на українців відбувається через засилля російських солдатів у місті. Вони постійно роз’їжджають містом — до чого як на своїх, так і на вкрадених у херсонців машинах.

Ідеш собі містом, а поряд із колись улюбленим закладом стоїть і курить окупант...

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про випадки викрадення проукраїнських активістів у Херсоні. Тих самих людей, які намагаються виїхати з окупації через Крим, змушують визнаватись у проходженні "денацифікації".

Також днями ми писали про те, із чим після приходу російських загарбників доводиться миритися жителям Мелітополя.