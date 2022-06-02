Життя в окупації. Мелітополь: овочі продають за копійки, поки люди "полюють" на російські сім-карти

Багато хто з нетерпінням чекає на прихід українських захисників до міста

Мелітополь Запорізької області, незважаючи на тривалу окупацію, продовжує бути українським містом. Люди повсюдно організовують партизанський рух, чим лякають місцевих ставлеників російських окупантів, а також виходять на тематичні мітинги. Причин чекати звільнення від гніту загарбників додає ще й їхня поведінка — навіть колаборанти обурюються методами залякування та спроб "віджимати" бізнес.

"Телеграф" зібрав для вас трохи свіжої та актуальної інформації про життя в окупованому Мелітополі, ґрунтуючись на даних із місцевих джерел.

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В останні дні травня частину Запорізької області разом із усією Херсонщиною було відключено від зв’язку українських телефонних операторів. За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, повністю зв’язок був перерваний із трьома районами. Мелітополь, на щастя, став територією, де можливість упіймати мережу все ще залишилася, хоч і мізерна. Схожа ситуація також із Василівським та Бердянським районами.

Через неможливість контактувати з близькими мелітопольцям доводиться шукати російські сім-карти. Вони не дозволяють здійснювати дзвінки на українські номери, однак це дає шанс телефонувати в межах міста — щоб почути знайомих і родичів, які живуть тут же, у Мелітополі.

Зрозуміло, якість зв’язку у російського оператора (до речі, якого саме — невідомо, "сімки" продавалися без ідентифікаційного напису) відповідає країні-виробнику.

"Швидкість інтернету цього провайдера така низька, що доводиться виходити в центр міста на проспект Б. Хмельницького або 50-річчя Перемоги і шукати точку, де цей інтернет ловить, — каже містянин Ігор. — У приватному секторі передзвонити з цією карткою в WhatsApp, телеграм, вайбер не виходить".

Багато людей просять телефонів у незнайомих перехожих, щоб мати можливість зв’язатися з рідними. Варто зазначити, що придбання російської сімки зараз обійдеться вже від 200 гривень. На початку її можна було купити по 75 гривень. Втім, при цьому, як і раніше, знадобиться залишити ще й дані паспорта.

Додамо, що проблеми виникли не лише зі зв’язком, а й із спробами окупантів нав’язати мелітопольцям своє громадянство. Від цього вже постраждали комунальники підприємства "Чистота", яким масово видавали по 10 тисяч рублів. Більшість брали гроші, адже не отримували зарплати протягом двох місяців. Незабаром після цього їм пояснили: якщо гроші брали, то готуйтеся і міняти паспорти на російські.

Комунальників масово зганяють до місцевого ЦНАПу

У Запорізькій ОВА наголошують на небезпеці подібного кроку — це може свідчити про бажання росіян мобілізувати місцеве населення після паспортизації та відправити чоловіків у формі армії рф на фронт.

Овочі за безцінь

Попри окупацію місцеві аграрії продовжують працювати над збором раннього врожаю. Зараз у Мелітополі більшість цін на овочі та фрукти набагато нижчі, ніж на підконтрольній Україні території чи росії. Це пов’язано з тим, що основний ринок збуту продукції перекритий через окупацію, а дозволити товару зіпсуватися виробники не хочуть.

Так, на ринку можна відшукати моркву по 18 грн/кг, молоду картоплю – по 13-20 грн/кг, огірки – по 10 грн/кг, кабачки – по 12 грн/кг. Дуже демократичні ціни і на помідори: червоні коштують 55 гривень, жовті – трохи дорожчі – 65 грн за кіло.

Дуже дешево розпродують полуницю — лише по 55 грн/кг, тоді як в інших українських областях ягода коштує від ста до майже двохсот гривень.

Полуниця у Мелітополі

Водночас сильно підвищилися ціни на рибу. За звичайний судак зараз у Мелітополі просять 240 гривень.

Ціна на рибу в Мелітополі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в окупаційному місті росіяни всіляко "кошмарять" місцевий бізнес. Також ми писали, що саме через Мелітополь до росії вивозиться величезна кількість українського зерна.