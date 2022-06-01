Справжній мікс: мер Мелітополя розповів, хто входить до партизанського руху в окупації

Протистояння з окупантами ведуть навіть громадянські

У Мелітополі, мешканці якого нещодавно зібралися на черговий проукраїнський мітинг попри тривалу окупацію, продовжують працювати партизани. При цьому до їхнього "складу" входять не лише мирні місцеві жителі.

Більше подробиць повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на інтерв’ю чиновника "Сегодня".

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За словами Федорова, особливо поширюватися на тему партизанського руху в регіонах російської окупації не варто. Ця тема закрита, насамперед, задля збереження у безпеці цих відважних людей. Проте слід наголосити, що кількість партизанів у Мелітополі — досить велика.

Як пояснює чиновник, партизанами можна називати і представників диверсійно-розвідувальних груп з боку ЗСУ, які проникають до міста. Також працюють на благо України і самі мелітопольці — вони допомагають і самостійно виявляють ініціативу.

"У русі — "мікс" з військових та цивільних", — підкреслив Федоров.

Як пояснює мер Мелітополя, у партизанів дуже широкий спектр занять. І це не тільки диверсії чи вибухи, а й збір важливих розвідданих. До того ж, подібна робота є систематичною, а не поодинокими епізодами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що результатом однієї з таких атак недавно став замах на гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. На жаль, колаборанту з Мелітополя вдалося вціліти, хоч і постраждало кілька інших людей. Також стали відомі нові деталі інциденту — наприклад те, хто ще знаходився всередині машини, що вибухнула.