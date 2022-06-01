Усі зрадники: з’ясувалося, хто ще був у підірваному авто у Мелітополі

Всі учасники НП перекинулися на бік рф і займалися "гуманітаркою"

Внаслідок вибуху, який 30 травня переполошив Мелітополь, постраждало кілька людей. Спочатку на фото впізнали племінницю зрадника-"губернатора" окупаційної "влади" Євгена Балицького Євгенію Зайцеву, тепер же з’явилися дані, що там могла бути дочка ще одного колаборанта Юрія Волжаніна.

Про це із посиланням на неофіційні джерела пише місцеве видання "РІА Мелітополь". Російські пропагандисти стверджували, ніби в авто підірвалися волонтери, насправді ж усі підірвані авто були зрадниками і займалися російською "гуманітаркою".

Законний мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що в авто були мешканці села Терпіння Мелітопольського району, які проголосили себе новою "владою" — сімейна пара, жінка 1994 року народження та хлопець 2001 року.

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Терпіння знаходиться всього за 20 кілометрів від Мелітополя

Жінка отримала поранення грудної клітки осколками та контузію, у той час як хлопець отримав переломи гомілки та множинні осколкові поранення.

Журналісти пишуть, що це могла бути дочка Юрія Волжаніна із чоловіком.

52-річний Юрій Волжанін працював вихователем в інтернаті Терпіння, був звільнений зі скандалом, а після окупації регіону став "головою" сільської адміністрації за свою активну підтримку "руського миру".

Він активно пропагує в селі за росію, обіцяє місцевим жителям великі зарплати в рублях і що черешню з Мелітопольського району скоро возитимуть безпосередньо до Москви.

Юрій Волжанін перейшов на бік окупантів

Як відомо, вранці 30 травня у центрі Мелітополя авто зрадників підірвалося на ходу, росіяни у всьому звинуватили українських диверсантів.

Як повідомляв "Телеграф", за ним їхало ще одне авто, в якому була "мер" окупаційної "влади" Галина Данильченко, — після інциденту вона спробувала залишити посаду зі страху за своє життя, але не змогла.