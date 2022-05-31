Злякалася партизанів: після вибуху у Мелітополі "мер" окупантів різко захотіла у відставку

У відповідь росіяни запропонували жінці... здатись спецслужбам України

Після вибуху, який вранці 30 травня сполохав тимчасово окупований Мелітополь та місцевих колаборантів, зрадниця України, "мер" Галина Данильченко вирішила просити відставки.

Як повідомляють джерела місцевого видання "РІА Мелітополь", жінка їхала відразу за тією машиною Mercedes, під якою вибухнув вибуховий пристрій, і їй пощастило не постраждати при детонації. Але подія все одно різко змінила її ставлення до окупантів.

У відставку з посади "начальника військово-цивільної адміністрації" міста Галина вирішила проситися майже одразу після вибуху, обґрунтувавши рішення страхом за своє життя, але їй назвали умову звільнення, — що треба здатися українським спецслужбам.

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Так, Данильченко знову передумала, і вже увечері вийшла в ефір із колишньою позицією.

Нагадаємо, що вранці 30 травня в самому центрі Мелітополя, неподалік від "адміністрації" окупаційної "влади" стався вибух, постраждало авто та кілька людей, серед яких племінниця зрадника-"губернатора" Євгена Балицького.

Як повідомляв "Телеграф", постраждала Євгенія Зайцева теж була серед окупаційної "влади" і має проблеми кримінального характеру.