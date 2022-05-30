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Екс-депутат, бізнес-вумен із кримінальними проблемами — що відомо про поранену племінницю зрадника Балицького

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Микита Синицін Микита Синицін
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Поранена Євгенія Зайцева займалася бізнесом та була депутатом міськради Новина оновлена 30 травня 2022, 12:48
Поранена Євгенія Зайцева займалася бізнесом та була депутатом міськради

Постраждала племінниця колаборанта Євгена Балицького займається бізнесом та політикою у рідному місті

Рано вранці в понеділок, 30 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух, під час якого, за попередніми даними, було поранено трьох людей. Метою вибуху, найімовірніше, був "глава окупаційної адміністрації Запоріжжя" екс-нардеп Євген Балицький, проте поранення отримала його племінниця Євгенія Зайцева.

Як пишуть ЗМІ, Євгенія є дочкою рідного брата зрадника – Олега Балицького, який помер у травні 2013 року внаслідок утоплення, слідство тоді так і не з’ясувало, чи це було самогубством, нещасним випадком чи чимось ще.

До 2018 року Євгенія Зайцева особливо не виявлялася у громадському житті Мелітополя, будучи юрисконсультом "Мелітопольського заводу підшипників ковзання", що належить родині Балицьких. Однак у червні вона стала депутатом Мелітопольської міськради від Опозиційного блоку замість Олександра Крамаренка, який склав свої повноваження.

Перший день Євгенії Зайцевої як депутат у 2018 році
Перший день Євгенії Зайцевої як депутат у 2018 році

Останній, як писали ЗМІ Мелітополя, як виявилося, був судимий за зберігання наркотиків, а Євгенія Зайцева стала третім членом родини Балицьких у міськраді Мелітополя разом із матір’ю Ольгою Русило та двоюрідним братом Олександром Балицьким.

Крім громадської діяльності Євгена Зайцева займається бізнесом, будучи власницею низки кафе. Цікаво, що починаючи з квітня 2020 року хтось методично скоював напади та бив шибки у закладах, що належать родині Зайцевої.

Тоді дісталося піцерії "Мама міа", кафе "Флер де Ліс", суші-бару "Філадельфія", зазнали нападів 5 кафе, нарешті 8 вересня 2020 року підпалили двері кафе "Зайців кави".

У результаті сама Євгенія Зайцева записала гнівне відеозвернення керівництву мелітопольської поліції, вимагаючи навести лад у місті.

На даний момент окупанти в Мелітополі шукають українських партизанів, які влаштували вибух, головною мішенню, як вважається, мав стати Євген Балицький.

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#Вибух #Мелітополь #Євген Балицький #зрадник #Колаборанти