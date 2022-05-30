Экс-депутат, бизнес-вумен с криминальными проблемами - что известно о раненой племяннице предателя Балицкого

Пострадавшая племянница коллаборанта Евгения Балицкого занимается бизнесом и политикой в родном городе

Рано утром в понедельник, 30 мая, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, в ходе которого, по предварительным данным, были ранены три человека. Целью взрыва, скорее всего, являлся "глава оккупационной администрации Запорожья" экс-нардеп Евгений Балицкий, однако ранение получила его племянница Евгения Зайцева.

Как пишут СМИ, Евгения является дочерью родного брата предателя – Олега Балицкого, умершего в мае 2013 года в результате утопления, следствие тогда так и не выяснило, было ли это самоубийством, несчастным случаем или чем-то еще.

До 2018 года Евгения Зайцева особо не проявлялась в общественной жизни Мелитополя, будучи юрисконсультом "Мелитопольского завода подшипников скольжения", который принадлежит семье Балицких. Однако в июне она стала депутатом Мелитопольского горсовета от Оппозиционного блока вместо сложившего свои полномочия Александра Крамаренко.

Первый день Евгении Зайцевой в качестве депутата в 2018 году

Последний, как писали СМИ Мелитополя, как оказалось, был судим за хранение наркотиков, а Евгения Зайцева стала третьим членом семьи Балицких в горсовете Мелитополя вместе с матерью Ольгой Русило и двоюродным братом Александром Балицким.

Помимо общественной деятельности Евгения Зайцева занимается бизнесом, являясь владелицей ряда кафе. Любопытно, что начиная с апреля 2020 года кто-то методически совершал нападения и бил стёкла в заведениях, принадлежащих семье Зайцевой.

Тогда досталось пиццерии "Мама миа", кафе "Флер де Лис", суши-бару "Филадельфия", всего подверглись нападениям 5 кафе, наконец 8 сентября 2020 года подожгли двери кафе "Зайцев кофе".

В итоге сама Евгения Зайцева записала гневное видеообращение руководству мелитопольской полиции, требуя навести порядок в городе.

В настоящий момент оккупанты в Мелитополе ищут украинских партизан, устроивших взрыв, главной мишенью, как считается, должен был стать Евгений Балицкий.