Ищут украинских партизан: появилось первое видео с места взрыва в Мелитополе

Оккупанты не на шутку переполошились

Российские оккупанты считают, что за утренним взрывом в Мелитополе, целью которого были местные предатели, стоят украинские диверсанты, — их поиском сейчас занимаются.

В распоряжение "Телеграфа" попало первое видео с места событий.

Заметим, что в инциденте изначально заподозрили украинских партизан, поскольку взрыв произошел у площади Победы прямо в центре Мелитополя, рядом с "администрацией" оккупационной "власти" и домом предателя, "губернатора" Евгения Балицкого.

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Российские пропагандисты заявили, что взорвался припаркованный автомобиль Mercedes, и ответственность за происходящее несут украинские диверсанты.

Вследствие инцидента пострадала племянница Балицкого Евгения Зайцева, — она была "директором" парка при власти коллаборантов.

На месте событий сейчас много техники, военных и росгвардии.

Как сообщал "Телеграф", Мелитополь уже прославился на всю Украину своим партизанским движением, — в первые же недели оккупации там убили десятки россиян, после чего дважды устроили взрывы на железной дороге, чтобы помешать им перебрасывать по ней военных.

На днях также совершили покушение на другого предателя, "мэра" Энергодара.