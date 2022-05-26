От капитана ВСУ до предателя: что нужно знать про экс-нардепа и ставленника оккупантов Евгения Балицкого

Предатель не скрывал своих антиукраинских взглядов и привлекал внимание правоохранителей уже давно

В четверг, 26 мая, Служба безопасности Украины объявила подозрение в совершении преступления по статье 111-1 УК Украины — коллаборационная деятельность, что грозит 15 годами тюрьмы с конфискацией имущества, так называемому "главе военно-гражданской администрации Запорожья" Евгению Балицкому, говорится на сайте СБУ.

Чем запомнился Евгений Балицкий и как он готовил почву для оккупации украинских земель — расскажет "Телеграф".

Из ВСУ в бизнес при помощи отца

Евгений Балицкий родился в 1969 году в городе Мелитополь в семье военного летчика, поэтому выбор профессии – военная авиация, не должен удивлять.

После окончания Тамбовского высшего военного училища военной авиации в 1991 году Балицкий начал службу в ВВС Украины, правда уже спустя 4 года ушел в запас в звании капитана и занялся бизнесом. Первым его бизнесом стало ЧП "ОлЖеКа", занимавшееся продажей и гарантийным ремонтом бытовой техники в Мелитополе.

Затем бизнес Балицкого стал разрастаться весьма быстрыми темпами – в 1996 году он учредил первую FM-радиостанцию в Мелитополе — "Южный простор", в 1997 году возглавил Мелитопольский пивоваренный завод. Уже в 2000-м году возглавил Мелитопольский завод "Автогидроагрегат", ставший базой будущего бизнеса Евгения Балицкого. Само предприятие кстати, принадлежит его отцу Виталию Балицкому.

Свой успех Евгений Балицкий позднее объяснил успешной торговлей мясом и бензином с отцом и братом, что позволило ему заняться покупкой производственных предприятий. Правда местные СМИ утверждали, что свою торговлю семья Балицких вела используя поддельное удостоверение ликвидатора Чернобыльской аварии, что давало льготы при налогообложении.

В итоге бизнес семейства Балицких разросся до промышленно-финансовой группы "Украина—Юго-Восток", во главе которой встал отец Евгения, Виталий Балицкий, по стопам которого пошел сам будущий предатель. Отец нашего героя также служил в ВВС, в 1991 году уволился и занялся бизнесом, он же собственно и создал ЧП "ОлЖеКа" в котором начал работать Евгений.

Из бизнеса в Верховную Раду

Как и многие бизнесмены накопившие финансовый капитал, со временем Балицкий понял, что нужен капитал политический и Евгений в 1998 году стал депутатом Запорожского областного совета и оставался им до 2002 года. Второй раз в облсовет Евгений Балицкий попал 8 лет спустя в 2010 году по спискам Партии регионов в которую вступил еще в 2004 году.

Очевидно показал себя в политсиле Евгений Балицкий хорошо, так как уже в 2012 году он был избран народным депутатом Украины по мажоритарному округу №80.

В Партии регионов Балицкий показал себя верным партийцем – 16 января 2014 года голосовал за диктаторские законы, а 23 января заявил, что на Майдане активистов могли убивать снайперы из стран НАТО.

Летом 2014 года Евгений Балицкий покинул ПР, а на внеочередных выборах осенью вновь стал нардепом, вступив во фракцию "Оппозиционного блока".

Из ПР в Оппозиционный блок

Своих взглядов не скрывал

В новой политической силе Евгений Балицкий не скрывал своих антигосударственных взглядов, так в 2017 году в ноябре в вечернем эфире телеканала "112 Украина" высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет. В ответ прокуратура Запорожской области возбудила уголовное производство по статье сепаратизм.

По данным общественного движения Чесно за время своего депутатства Балицкий стал фигурантом 4 антикоррупционных расследований в СМИ и был уличен в 6 случаях кнопкодавства.

Сам нардеп систематически скрывал свои доходы, например, в 2015 году в декларации нардепа появились 5 самолетов Cessna Model 172 RG стоимостью до 500 тысяч долларов, хотя годовой доход всей его семьи составлял порядка 20 тысяч.

В 2017 году Балицкого поймали за сдачей в аренду Национальному авиационному университету самолета за 3,5 млн грн (за 3 месяца), что явно завышено и нанесло ущерб госбюджету.

Помимо этого, нардеп не раз отказывался использовать украинский язык в стенах парламента, а также был известен близкими отношениями с лидером мелитопольского "Антимайдана" Екатериной Уманец, ставшей известной благодаря своим высказываниям на росТВ о расплачивающихся солью в маршрутках украинцах.

Выборы в 2019 году Евгений Балицкий проиграл, хотя баллотировался по тому же округу №80 в котором до этого дважды побеждал.

В марте 2022 года стало известно, что Евгений Балицкий стал на путь прямой государственной измены ради возможности управлять родным городом и регионом.

Как пишут российские СМИ 26 мая Балицкий официально стал "главой военно-гражданской администрации Запорожской области".

В самом Мелитополе оккупанты продолжают терроризировать местных несогласных с их властью, вывешивают повсюду свои флаги и воруют зерно, которое вывозят в Крым.