Максим Луцкий лоббирует застройку НАУ его же соратником: почему история может закончиться уголовным делом

"Телеграф" нашел новые любопытные факты о скандальной застройке территории НАУ жилыми домами

Строительство 14 жилых домов на территории столичного Национального авиационного университета уже привлекало наше внимание своими масштабами. 1600 квартир, скандальная репутация ректора вуза Максима Луцкого и, наконец, влиятельные лица, которые могут быть заинтересованы в реализации проекта — это все о будущей застройке на территории НАУ.

«Телеграф» обещал не оставлять без внимания данную тему, тем более, что она наверняка закончится очередным скандалом и уголовным производством. Просто потому, что в НАУ иначе не принято.

Государственно-частное партнерство по НАУ?

Защищая свой проект перед Комитетом Верховной Рады по вопросам образования 6 октября, ректор НАУ Максим Луцкий назвал его реализацию примером государственно-частного партнерства.

Далекий 2007-й год, НАУ в лице тогдашнего ректора Виталия Бабака заключает договор с ООО «Инвестехнология» на строительство жилого дома на территории принадлежащего вузу земельного участка в городе Вишневое Киевской области. Пунктами 1.4 и 1.5 договора между сторонами было оговорено, что предприятие построит новую производственную базу «Образование» в том же Вишневом, вложив в это 19,5 млн грн. Также в пользу НАУ передаются 10% квартир в будущем жилом доме по твердым ценам.

Но что вышло на деле?

29 декабря 2009 года ООО «Инвесттехнология» передало все полномочия по данному договору ООО «Альфа-инвест-капитал» в лице ее представителя Сергея Клименко. По данным СМИ, последний является многолетним бизнес-партнером нынешнего ректора НАУ Максима Луцкого, в частности, помогал ему в банкротстве «Терра-банка» летом-осенью 2014 года. В сентябре 2015 года Клименко даже арестуют, но виновным в выводе средств из финучреждения так и не признают.

Но все это будет потом, пока же Клименко и ООО «Альфа-инвест-капитал» обязался достроить жилой дом, выделить там НАУ 10% квартир и построить производственную базу «Образование».

А вышло наглое «кидалово»

18 февраля 2013 года договор между НАУ и ООО «Альфа-инвест-капитал» снова меняется, теперь уже предприятие обязано выделить вузу не менее 332 квадратных метров жилья в будущем доме. Также идет речь о реконструкции общежитий №№ 11 и 13 на сумму не менее 19,5 млн грн.

То есть заметим, речь уже не идет о строительстве производственной базы, а лишь о реконструкции общежитий. К тому же в феврале 2007 года 19,5 млн грн составляли чуть менее 4 миллионов долларов, а 4 года спустя не дотягивали и до 2,5 миллиона. Неплохая экономия.

Недавно «Телеграф» писал о состоянии общежития НАУ №11 по улице Нежинской, 29д, где ремонт, по информации журналистов, не делался уже 35 лет. А ведь именно в этом общежитии ООО «Альфа-инвест-капитал» должно было провести реконструкцию согласно договору 2013 года и вложить в него и общежитие №13 по улице Лебедева-Кумача, 7а — 19,5 млн грн.

«Живу в общежитии №11 с 2012 года, никакого ремонта, кроме косметического при ректоре Владимире Исаенко (ректор НАУ в 2018-2020 годах – прим. авт.) не было», — говорит на условиях анонимности один из сотрудников вуза.

Такая она — выгода НАУ от государственно-частного партнерства предлагаемого нынешним ректором Максимом Луцким.

А что же с застройкой земли НАУ по улице Витянской в Вишневом? На этом месте возведен жилой комплекс «Авиа-квартал» из 3 домов в 17-19 этажей. Квартиры в домах кстати продаются до сих пор и стоят от 26 до 28 тысяч гривен за квадратный метр.

Знакомые все лица

Любопытно, что в настоящий момент само ООО «Альфа-инвест-капитал» принадлежит другому человеку — через ООО «Консалтинговая компания «Всесвит» его контролирует горловчанин Сергей Брюховецкий. Это тот самый человек, кредит которому в 60 миллионов долларов и вопрос об этом займе стал причиной нападения главы правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера на журналистов передачи «Схемы». Как известно, эта история закончилась для Мецгера отставкой.

Правда, собственником ООО «Альфа-инвест-капитал» Брюховецкий стал только в мае 2021 года и думается этому рад, весь согласно открытым реестрам на ООО «висят» 32 судебных документа по уголовным делам.

«Толока», укравшая сотни миллионов гривен

В суде ООО «Альфа-инвест-капитал» упоминается как участник целой сети фирм, через которые ООО «Финансовая компания «Толока» финансировала строительство различных объектов и уклонялось от уплаты налогов.

В частности, за 2016-2017 год по данным суда ООО «ФК «Толока» перевела подконтрольным предприятиям 638 миллионов гривен, из которых были потрачены 253 миллиона, а возвращены 384 миллиона. Последняя сумма, по мнению следствия, являются прибылью «Толоки», налоги с которых уплачены не были.

Именно ООО «Толока» является управляющей компанией по реализации того самого проекта строительства жилья на землях НАУ в Вишневом. Более того, именно это предприятие реализует абсолютно все проекты так или иначе связанные с авиационным университетом. Происходит это, по мнению правоохранителей, благодаря лоббизму со стороны Максима Луцкого и поддержке прежних ректоров вуза, в частности Николая Кулика.

Все эти связи сейчас фигурируют в уголовном производстве № 42017000000002554, правда последний судебный документ по фирме датируется еще 2019-м годом.

Летом 2021 года название ООО «Толока» звучало из уст киевлян, митинговавших под КГГА и вложивших деньги в строительство ЖК «Отрадный» по адресу Любомира Гузара,1. Кстати, тоже на территории НАУ. Строительство замерло с 2019 года.

Правда, сам Максим Луцкий утверждал, что ООО «Толока» является фирмой родного брата бывшего ректора НАУ Виталия Бабака — Сергея Онищенко.

НАУ проверят, если ректора поймают

14 сентября, ровно за сутки до своей ликвидации, Государственная архитектурная строительная инспекция (ГАСИ) выдала разрешение НАУ на застройку его территории 14 жилыми домами.

Такая спешка и внимание прессы привлекли внимание преемника ГАСИ – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), и было решено провести внеплановую проверку разрешения и проекта.

Правда, уже на второй день проверки в ГИАГ посетовали что не могут начать проверку, потому что не могут застать ректора НАУ Максима Луцкого. В ведомстве это охарактеризовали как попытку препятствования проведения проверки и пригрозили обращением в суд с запретом на строительные работы.

Впрочем, больше информации на тему НАУ инспекция пока не публиковала.

Тем временем, в столице был приватизирован Первый киевский машиностроительный завод «Большевик». Его покупателем за 1,429 млрд грн выступила компания с уставным фондом в 4000 гривен, которую связывают с застройщиком Василием Хмельницким. Как считают собеседники «Телеграфа», вероятнее всего, территория предприятия будет использована под жилищное строительство, которое только усугубит транспортную ситуацию в столице.