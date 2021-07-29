Парковка в Киеве теперь роскошь – за год цены взлетели втрое, платить придется даже за стоянку у жилых домов

С января 2020 по июль 2021 года стоимость парковки в Киеве выросла примерно в 3,5 раза – если прежде самое дорогое место на паркинге обходилось в 10 гривен за час, теперь столичные власти предлагают автовладельцам платить в зависимости от зонирования при котором в самом центре столицы около Крещатика за час парковки придется отдать 35 гривен. Кроме того, планируется сделать платной и парковку автомобилей киевлян во дворах, правда при ряде условий.

Парковка по-киевски: вместо 10 гривен - 35

По данным КГГА, сегодня в столице можно найти примерно 390 тысяч паркомест, из которых порядка 300 тысяч являются бесплатными, а остальные принадлежат к муниципальным парковкам КП «Киевтранспарксервис» или к коммерческим паркингам.

Несмотря на такое казалось бы внушительное число, столичные водители постоянно жалуются на нехватку паркомест, что выражается в частых задержаниях авто, чьи владельцы нарушили правила стоянки. За минувший год в столице таким образом были эвакуированы около 50 тысяч авто, возврат которых обходится в среднем в 2000 гривен с учетом штрафа, оплаты работы эвакуатора и стоянки на штрафной площадке. Однако это не решает проблемы нехватки мест для парковки в столице, ведь точного числа авто в Киеве не знает никто, а оценки колеблются от 400 тысяч до миллиона и более.

Тем не менее власти решили помочь автовладельцам, правда вместо увеличения физической численности паркомест предложили новые сервисы, позволяющие быстро возвращать арестованное авто или узнавать где находятся свободные парковки посредством сервиса «Киев цифровой».

Апофеозом «диджитализации» парковок в столице стало решение разбить территорию Киева на 3 зоны, 1 час парковки в которых будет стоить от 5 до 35 гривен:

1 зона - центр Киева из 224 парковочных площадок на 4320 машиномест в которых 1 час парковки будет стоить 35 гривен;

2 зона – предцентр Киева, будет состоять из 123 парковок на 2847 машиномест со стоимостью в 25 гривен за 1 час парковки;

3 зона – спальные районы столицы со стоимостью в 5 гривен за час парковки.

Как сообщил в своем Телеграм-канале заммэра Киева Константин Усов границы зон были определены на основе данных мирового лидера GPS-статистики и разумной мобильности Tomtom Move O/D. С последующим расчетом спроса на каждую парковочную площадку.

Как заявил чиновник, с новым зонированием можно ознакомиться на сайте КГГА.

В январе 2020 года стоимость парковки на коммунальных парковках варьировалась от 5 до 10 гривен за 1 час, а на коммерческих начиналась с 10 гривен, теперь же если коммунальная парковка попадает в зону №1 за час придется выложить 35 гривен.

Вместо дворовой территории – придомовая парковка

Впрочем, рост стоимости услуги по парковке не самая неожиданная новость для столичных автовладельцев, куда сильнее может по ним ударить намерение КГГА сделать платные парковки на придомовых территориях, которые принадлежат городу.

«Телеграф» связался со столичными властями и получил комментарий от начальника инспекции по парковке КГГА Дмитрия Рахматуллина, сообщившего о планах по расширению «парковочного пространства» в столице, в том числе, за счет придомовых территорий, которые принадлежат городу.

«Еще с советских времен дворы Киева рассчитывались для гостевой парковки, на постоянной основе функционировали гаражные кооперативы и ограждении автопарковки с исключением для ветеранов войны с инвалидностью и почтенных старших людей, которым позволяли построить несколько гаражей у самого дома. Город не рассчитывал на то, что человек должен парковаться обязательно рядом со своим домом», - говорит чиновник.

По словам собеседника «Телеграфа» сейчас ничего бесплатного не существует, каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег, а земля возле большинства домов в центре и на окраинах Киева принадлежит не конкретному дому, а всей общине города. И вся община может пользоваться этой территорией так же, как и жители дома.

«Представляется логичным, что можно распланировать во дворах, например, парковочные места и включить их в общую систему парковки с тарификацией согласно зонирование города, тем более, что сегодня в большинстве таких дворов, в особенности в центральной части города, паркуются не только жители, но и работники соседних офисов», - подчеркивает Дмитрий Рахматуллин.

В настоящий момент власти столицы проводят мониторинг дворов города, чтобы выработать комплексное решение и выработать подход, который можно применять не в одном месте, а по всей территории Киева.

«По результатам проверки будет определена собственность придомовых земельных участков и территории, не принадлежащие конкретным домам будут рассматриваться как зоны перспективного расширения парковочного пространства. Далее, скорее всего, жильцам в течение определенного времени предложат инициировать и завершить оформление земельного участка для обслуживания дома. Если же в данный срок земля не будет переоформлена, город при необходимости реализует расширение парковочного пространства на этих участках, с взиманием услуг по парковке в зависимости от зонирования от 5 до 35 гривен в час», - объясняет алгоритм будущих действий столичных властей собеседник «Телеграфа».

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие схемы заработка придумали возле одесского пляжа Ланжерон. Там изначально был платный въезд в прибережную зону, однако позже шлагбаум сняли, однако сделали платной парковку. Большинство крупных украинских городов страдает из-за ситуации с парковками - автомобилей становится все больше, а местная власть не успевает быстро реагировать на изменение ситуации. Иногда находятся народные мстители, которые портят автомобили, стоящие в неположенных местах.