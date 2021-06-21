Не шлагбаум, так новая напасть: в Одессе придумали новый способ заработать на отдыхающих

В Одессе под аркой на въезде к пляжу "Ланжерон" демонтировали шлагбаум, но придумали новый способ заработать на отдыхающих.

Об этом 20 июня сообщил в Телеграм-канале паблик "Одесса как она есть".

Организаторы сделали проезд бесплатный, а стоянку платную.

Стоит отметить, что-то активисты не спешат сносить будку в этом году. Напомним, что в 2020 году незаконный шлагбаум, который преграждал спуск к побережью на 13-й станции Большого Фонтана, снесли.

На видео видно, что шлагбаум убрали, а полицейский клеит объявления.

Пользователи прокомментировали видео и пожаловались на то, что нельзя проехать к морю, а также отметили, что шлагбаум там стоит официально и у него есть документы. Но согласно документам проезд бесплатный, а парковка на установленных парковочных местах платная.

Отметим, что в начале мая в Одессе подход к Куяльницкому лиману усыпали гвоздями.