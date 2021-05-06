"Добро пожаловать": в начале курортного сезона подход к лиману в Одессе усыпали гвоздями (видео)

Одновременно со стартом курортного сезона в Одессе, подход к Куяльницкому лиману перекрыли гвоздями. В сети показали видео с места событий.

Об этом 6 мая сообщили в Телеграм-канале "Одесса как она есть".

"На Куяльнике "добро пожаловать" от местных выглядит так. Но вы не волнуйтесь, сейчас и там шлагбаум поставят", — прокомментировали в Телеграм-канале.

На кадрах, заснятых одним из очевидцев видно, как подъезд к лиману усыпан сотнями гвоздей, которые запросто могут пробить колесо.

Видео, снятое на подъезде к лиману:

Напомним, что 1 мая в оккупированном Крыму в Балаклаве люди начали возмущаться, из-за того, что проход к морю вблизи села Благодатное заблокировали забором. В сети показали кадры с места событий.