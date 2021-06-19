Туристы вовсю плещутся в море: что сейчас происходит на украинских курортах (фото)

После проливных дождей в Украину наконец-то пришло настоящее жаркое лето. Сезон отпусков в самом разгаре и на украинские курорты постепенно съезжаются туристы.
Предлагаем вам посмотреть, что происходит на отечественных курортах и какая погода на Черноморском и Азовском побережьях. Веб-камеры городов фиксируют обстановку на центральных пляжах.
В Кирилловке температура воды +21°C.. Погода солнечная и ветреная. На пляжах небольшое количество отдыхающих, но температура воды позволяет им купаться.
Центральный пляж Кирилловки
Пляж Кирилловки
В Бердянске на пляжах туристов побольше. Но погода также ветреная. Температура воды +21°C. На курорте светит солнце, на море волны. Хотя к вечеру синоптики обещают дождь.
Бердянск - 3 пляж, набережная, порт
Бердянск - пляж "Солнечный"
На побережье Черного моря возле Одессы температура воды +18...+19°C. В ближайшие дни существенных осадков не предвидится, лишь местами могут пройти кратковременные дожди.
Одесса - Черное море 10-я станция
На центральном пляже Затоки туристов еще немного, погода пасмурная. Сегодня температура воды в Затоке составляет +18°C.
Затока - Пляж центрального района
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине в ближайшие дни установится жара. После затяжных дождей температура воздуха поднимется до +30°C.
На юге и востоке страны потеплеет до +33°C. Местами пройдут грозовые дожди.