Месть, или случайность? В Киеве сгорело авто "героя парковки" (фото, видео)

В Днепровском районе столицы сожгли автомобиль Toyota. Машина была "знаменита" среди местных жителей тем, что ее хозяин постоянно парковал ее на газоне возле дома.

ЧП произошло на массиве Воскресенка в районе улиц Перова и Петра Запорожца. Пожар произошел в 4 часа утра. Никто не пострадал, пишет telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Позже, по информации telegram-канал "Київ Оперативний", выяснилось, что хозяин авто был "героем парковки".

"Изо дня в день владелец этой Toyota парковался у дома и на газоне. Сегодня ночью этот автомобиль загорелся. Совпадение?", - написали на канале.

В социальной сети "Воскресенка+Радужный" местные жители также поделились мнением о событии. "Я так понимаю причиной была не только парковка, а то что собственник авто каждое утро его заводил под окнами у людей и возможно даже прогревал, как у нас часто любят. А ощущения не из приятных должен сказать", "Какие люди такой и хозяин авто. Те кто спалили ничем не лучше, а даже хуже. Начинать нужно с себя".

Напомним, ранее в столице была подожжена машина активиста, журналиста и основателя сайта dtp.kiev.ua Владислава Антонова.