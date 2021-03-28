Нашли на улице с веревкой на шее: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина

Жуткую находку обнаружили жители столичного массива Троещина в ночь на воскресенье, 28 марта. Возле одного из домов они нашли труп мужчины с веревкой на шее.

Об этом сообщает telegram- канал "dtp.kiev.ua".

"В Киеве на улице Владимира Маяковского, 59 в 3:50 у подъезда найдено тело мужчины, на вид 40 лет. На шее была веревка. Работают криминалисты", - отмечают авторы канала.

В данный момент сложно с уверенностью утверждать был ли это преднамеренный суицид или же убийство. Нет пока информации и о личности погибшего.

Отметим, что смерть наступила в ночь, когда в Украине переводили стрелки часов с "зимнего" на "летнее время". Психологически люди по-разному реагируют на смену режима сна. Поэтому специалисты дают некоторые советы, как сделать этот переход на новый биологический ритм с наименьшими потерями для организма.

Напомним, в столичном Киево-Святошинском районе был найден повешенным 15-летний подросток. К самоубийству его подтолкнула ссора с любимой девушкой. Предсмертной записки с мотивами суицида при трупе найдено не было.