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Переход на летнее время: советы, которые помогут избежать стресса для организма

Переход на летнее время: советы, которые помогут избежать стресса для организма
23:46 Вт, 23 Март 2021 Телеграф

Переход на летнее время может вызвать у человека серьезный психологический стресс. Некоторые люди могут потратить неделю, чтобы привыкнуть к изменениям.

Об этом говорит Правин Рудрараджу, медицинский директор Центра медицины сна Госпиталя Северного Уэстчестера (США), пишет apteka.ua.

Человеку, чтобы проще пережить смену часов, можно заранее подготовить организм. Каждый вечер на 15–20 минут раньше ложиться спать на протяжении нескольких дней до перевода часов. Это снизит стресс для организма.

В целом, по мнению специалистов, переход на летнее время можно сравнить с перелетом между соседними часовыми поясами. Люди, которые не имеют проблем со сном,могут даже не заметить разницу. А вот у людей, чувствительных к нарушению режима сна, это может вызвать проблему. Им ученые рекомендуют не спать в воскресенье утром и днем и не волноваться. Чрезмерное волнение также влияет на нарушение сна.

Человек может просыпаться на 5–10 мин раньше и делать ежедневную зарядку в условиях яркого освещения. Это также окажет позитивное влияние на организм.

Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему

Перед сном стоит отказаться от работы за компьютером и употребления спиртных напитков.

Место для сна должно хорошо проветриваться и одновременно быть тихим и уютным. специалисты рекомендуют супругам использовать разные одеяла, чтобы избежать дискомфорта и пробуждений посреди ночи.

Напомним, 28 марта Украина перейдет на "летнее время".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Здоровый сон, Перевод часов, Летнее время, Советы специалистов.
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