Стало известно об очередном самоубийстве подростка под Киевом

Сухая статистика жертв самоубийств пополнилась еще одним случаем суицида. Под Киевом покончил с собой 15-летний парень.

ЧП произошло в селе Горенка Киево-Святошинского района. Молодой человек был найден повешенным в подвальном помещении. Предсмертной записки с мотивами совершения такого поступка около тела парня найдено не было, сообщает OBOZREVATEL, со ссылкой на информированный источник.

"Предварительно, на такой поступок подростка толкнула ссора с девушкой. Детали и причины трагедии установит полиция", – уточнил собеседник издания.

Отметим, что в Киеве за последние недели участились случаи самоубийств или попыток самоубийств среди детей. В сети подозревают активизацию групп подобных "Синему киту". Так, 1 февраля, в Шевченковском районе несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения.

В целом, в прошлом месяце январе в столице практически ежедневно происходили самоубийства. Возраст добровольно расставшихся с жизнью от 12 до 90 лет.