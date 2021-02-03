Опять "Синий кит"? Киев потрясла череда детских самоубийств

За последнюю неделю в Киеве участились случаи самоубийств или попыток самоубийств среди детей. В сети подозревают активизацию групп подобных "Синему киту".

1 февраля в Киеве несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнули из окна многоэтажки. По информации полиции, инцидент произошел на улице Орловской в Шевченковском районе столицы

Киевские полицейские устанавливают обстоятельства падения несовершеннолетней девушки из квартиры многоэтажки.

2 февраля в Киеве на улице Максимовича, 3Г из окна многоэтажки выпала девочка 2007 года рождения.

По заявленной информации, она выпала из окна 17-этажа. Прибывшие на место происшествия медики, могли лишь констатировать смерть.

Стоит напомнить, что ранее 28 января, в селе Чайки Киево-Святошинского районе с 15 этажа многоэтажки выбросился 10-летний мальчик.

В свою очередь в сети обеспокоились частотой таких происшествий в Киеве.

Пользователи предположили, что активизация групп подобных "Синему киту" в соцсетях могла повлиять или даже стать причиной таких инцидентов.

Напомним, что 1 февраля, в Днепре в жилом районе "Тополь-3" девушка выпала из многоэтажки, приземлившись молодому мужчине прямо на голову.