Довели до самоубийства? Смерть школьника под Киевом взволновала украинцев (фото)

В селе Чайки Киево-Святошинского районе с 15 этажа многоэтажки выбросился 10-летний мальчик.

Первыми об этом инциденте сообщили в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".

"Есть подозрение, что сам выпрыгнул, потому что вещи снял и оставил на балконе", - говорилось в сообщении буквально в первые часы после трагедии.

Изначально было непонятно чей это ребенок. Неравнодушные прикрыли тело собственной одеждой.

Как позже сообщил журналист Влад Антонов, трагедия произошла с 10-летним мальчиком на ул. Валерия Лобановского, 19.

После этого, происшедшее подтвердили и в полиции Киевской области. Правоохранители уточнили, что погибшему действительно было всего 10 лет, и сообщили, что ребенок проживал в частном доме. На данный момент полицейские выясняют, как мальчик попал в многоэтажки, и устанавливают свидетелей и все обстоятельства трагедии.

В сети бурно отреагировали на смерть ребенка и начали выдвигать версии случившегося, отметив, что мальчик совсем еще крошка – четвероклассник. Большинство склоняются к мнению, что причиной такого поступка стала травля в школе.

"Це ще зовсім дитина", "4 класс.... жах", "Боже, дуже страшно..", "Булинг в школе", - написали в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве за сутки произошло сразу два самоубийства.