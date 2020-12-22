В Киеве за сутки произошло сразу два смертельных ЧП: подробности

За сутки понедельника, 21 декабря, в Киеве произошло два смертельных ЧП. Кроме того, в результате семи аварий, произошедших в столице за 24 часа, с травмами госпитализировали двух взрослых и ребенка.

Об этом сообщается на официальной странице "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

Так, в Днепровском районе 46-летний мужчина утонул в ванной. Это произошло поздно вечером. Медиков вызвали полицейские. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть мужчины.

Кроме того, в Святошинском районе по неизвестным на момент вызова медиков обстоятельства с седьмого этажа выпала 61-летняя женщина. До приезда бригады экстренной помощи не дожила. Врачи также констатировали смерть женщины.

Как сообщал "Телеграф", 21 декабря в Киеве на улице на Радужной 39 произошло ЧП: психически больной мужчина зарезал собственную мать и 10 дней хранил тело в диване на котором сам же и спал.