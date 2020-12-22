Неадекватный киевлянин убил старушку-мать и спрятал труп в диване: полиция взялась за дело

21 декабря в Киеве на улице на Радужной 39 произошло ЧП: психически больной мужчина зарезал собственную мать и 10 дней хранил тело в диване на котором сам же и спал.

Об этом сообщили в местном отделении полиции Киева.

Согласно заявленной информации, в Днепровском районе Киева полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве матери. Тело погибшей с признаками насильственной смерти нашли в квартире на улице Радужной.

По словам следователей, сын перерезал горло матери, замотал труп в пакет и положил его в диван, на котором спал и ел.

Фото с места происшествия:

В свою очередь соседи сообщили о наличии расстройств психики у 45 летнего мужчины. Также известно, что ранее он отбывал срок за убийство в тюрьме.

На данный момент тело женщины отправлено на экспертизу, для выснения точной причины смерти. Виновнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Одессе ссора арендодателя со съемщиком закончилась фатально - подробности инцидента.