Вторая за сутки: в Киеве девочка прыгнула с 17 этажа (фото)

В Киеве на улице Максимовича, 3Г из окна многоэтажки выпала девочка 2007 года рождения.

Об этом сообщают Телеграм-каналы "dtp.kiev.ua" и "Киев оперативный".

Отмечается, что по предварительной информации, она выпала из окна 17-этажа. Прибывшие на место происшествия медики, могли лишь констатировать смерть.





Также отмечается, что аналогичное происшествие произошло 1 февраля на улице Орловской там из окна выпала девочка 2004 года рождения.

"Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа. Установлено, что потерпевшая уроженка города Ковель 2004 года рождения. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали об этом случае в пресс-службе Нацполиции.

Как сообщалось ранее, в Днепре девушка выпрыгнула из окна многоэтажки и упала на голову выходившего из дома мужчины. Мужчину забрали в больницу с тяжелыми травмами, девушка погибла на месте.