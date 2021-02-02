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Вторая за сутки: в Киеве девочка прыгнула с 17 этажа (фото)

Вторая за сутки: в Киеве девочка прыгнула с 17 этажа (фото)
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В Киеве на улице Максимовича, 3Г из окна многоэтажки выпала девочка 2007 года рождения. 

Об этом сообщают Телеграм-каналы "dtp.kiev.ua" и "Киев оперативный". 

Отмечается, что по предварительной информации, она выпала из окна 17-этажа. Прибывшие на место происшествия медики, могли лишь констатировать смерть. 


Также отмечается, что аналогичное происшествие произошло 1 февраля на улице Орловской там из окна выпала девочка 2004 года рождения. 

"Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа. Установлено, что потерпевшая уроженка города Ковель 2004 года рождения. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали об этом случае в пресс-службе Нацполиции

Как сообщалось ранее, в Днепре девушка выпрыгнула из окна многоэтажки и упала на голову выходившего из дома мужчины. Мужчину забрали в больницу с тяжелыми травмами, девушка погибла на месте. 

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Киев, Смерть, ЧП, Нацполиция.
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