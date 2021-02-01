В Днепре девушка-самоубийца погибла, упав прохожему на голову: подробности и фото с места

В понедельник, 1 февраля, в Днепре в жилом районе на Тополь-3 девушка выпала из многоэтажки, приземлившись на голову молодому мужчине прямо на голову.

Об этом сообщает "Информатор".

Мужчина как раз выходил из подъезда. Девушка от полученных травм скончалась на месте, мужчину забрала скорая.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении политравмы больницы имени Мечникова, — рассказал главврач Днепропетровской областной больницы Мечникова Сергей Рыженко. Он рассказал, что женщина, предварительно, выпала с 9 этажа.

Врачи определили у 34-летнего мужчины перелом хребта, закрытую черепно-мозговую травму и другие переломы. Он ничего не помнит.

Как сообщал "Телеграф", в селе Чайки Киево-Святошинского районе с 15 этажа многоэтажки выбросился 10-летний мальчик. Изначально было непонятно чей это ребенок, поэтому неравнодушные прикрыли тело собственной одеждой.