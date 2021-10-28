Завод «Большевик» продан фирме с уставным капиталом в 4000 грн: что новый владелец сделает с предприятием

Большая приватизация в Украине стартовала с сомнительной покупки киевского машзавода "Большевик" строительной компанией

Первый киевский машиностроительный завод «Большевик» обрел нового собственника – по результатам состоявшегося 27 октября аукциона, его владельцем стало ООО «Дженерал коммерс».

Состояние старейшего машиностроительного предприятия столицы последние годы было очень тяжелым, задолженность предприятия превысила полмиллиарда гривен, 369 миллионов из которых составили долги по заработной плате.

В результате Фонд государственного имущества выставил предприятие на аукцион по начальной цене в 1,389 млрд грн, в итоге продав его на 40 миллионов дороже ООО «Дженерал коммерс».

«Этот аукцион является реальным результатом курса на проведение прозрачной приватизации. Теперь вступают в действие условия приватизации, гарантирующие защиту интересов работников и дальнейшее развитие предприятия – все задолженности будут погашены, а инвестиции в модернизацию активов являются четким требованием», – заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

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Между тем покупатель вызывает ряд вопросов, главный из которых – покупка предприятия за 1,429 млрд грн фирмой, чей уставной фонд в 4110 гривен. Это примерно в 347 688 раз меньше суммы сделки.

Другие вопросы вызывают собственники и специализация ООО «Дженерал коммерс».

Владельцами ООО выступают Владимир Долгополов (79,45%), закрытый венчурный фонд «Ларам систем» (15,55%) и даже кипрская фирма «Аб пиллар холдингс» (5%).

Основным профилем деятельности фирмы указана оптовая торговля, а дополнительными – недвижимость, управление и консультирование по вопросам недвижимости и строительства. Как фирма, не имеющая опыта работы в машиностроении, будет выполнять требования ФГИУ по сохранению «машиностроительного» профиля «Большевика» — загадка.

Как сообщалось ранее, завод будет интересен покупателям скорее своим выгодным расположением и площадью – 35 гектаров земли в Соломенском районе столицы.

По данным «Телеграфа» за ООО «Дженерал коммерс» стоит известный столичный бизнесмен и застройщик Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture.

Новый владелец "Большевика" Василий Хмельницкий

Территории столичных предприятий и даже учебных заведений все чаще застраиваются жилыми домами, последний такой пример – планы по строительству 14 жилых домов на территории Национального авиационного университета Украины.