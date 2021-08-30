Провал ФГИУ Сенниченко: приватизацию скандального ОГХК перенесли из-за… скандала

Глава Фонда госимущества отменил приватизацию ОГХК чтобы предприятие дальше расхищали, или просто не хотят продавать экс-президенту Петру Порошенко?

Одну из наиболее перспективных отраслей экономики, способную не только приносить стране до 25 миллиардов долларов ежегодно, но и ослабить военно-промышленный комплекс страны-агрессора, продолжает лихорадить. Речь о добыче и переработке титана. Последние новости могут поставить под вопрос планы большой приватизации на 2021 год.

Все надежды на титан

В июне председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко в интервью СМИ заявил, что успешная продажа АО «Объединенная горно-химическая компания» даст старт «Большой приватизации» в Украине.

Как писал «Телеграф», государственное предприятие в полном смысле этого слова "колбасит" с весны 2020 года: за период с января по октябрь на АО сменились 4 председателя правления с приставкой «и. о.». Так на место руководившего предприятием с 2017 года Александра Гладушко в январе пришел Михаил Макаров, возможно помощник нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Затем ОГХК возглавил иностранный менеджер Питер Дэвис, а в октябре – Артур Сомов, до того бывший зампредседателя правления АО.

Все это время СМИ писали об активной торговле госпредприятия титановым сырьем и полуфабрикатами с РФ, чей ВПК импортирует 100% необходимого ему титана, из которого 83% — украинские. Последний раз сведения об этом в прессе появлялись две недели назад однако в ОГХК все обвинения называют ложью.

После того как предприятие в октябре возглавил Артур Сомов казалось, что на ОГХК наконец-то воцарилась стабильность – было заявлено о росте чистой прибыли за 2020 год в 6 раз, до 600 миллионов гривен, а в апреле 2021 года было заявлено о планах приватизации предприятия. АО «ОГХК», по словам главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко, должно было стать первым в будущей «Большой приватизации», что накладывало на процедуру особое требование. Минимальную цену за компанию тогда назвали в 3,7 млрд грн, а сам конкурс был назначен на 31 августа.

Очевидно, в рамках подготовки к будущей приватизации, чтобы сделать предприятие более выгодным будущему покупателю, в августе ОГХК получило спецразрешение на 5 лет разработки месторождения Селищанское. В апреле его приобрел Междуреченский горно-обогатительный комбинат, принадлежащий Дмитрию Фирташу – крупнейший частный игрок на титановом рынке Украины, чей «Крымский титан» работает в оккупированном Крыму и связей с поставщиками сырья в Украине не теряет. Впрочем, позже разрешение было аннулировано.

Вместо большой приватизации – большой скандал

Казалось бы, все идет по плану и стоит лишь дождаться 31 августа чтобы с триумфом провести первую крупную приватизацию, но задолго до конкурса было очевидно, что без скандалов не обойдется.

Первым тревожным звонком стала очередная смена главы правления ОГХК – Егор Перелыгин сел в кресло Артура Сомова, продержавшегося на своем посту 10 месяцев.

Спустя несколько дней после нового кадрового назначения СМИ сообщили, что новый глава компании ранее работал в банках, принадлежавших функционерам режима Януковича — Сергею Арбузову (экс-вице-премьер и глава НБУ), Александру Клименко (экс-министр по налогам и сборам) и другим.

Но, пожалуй, наиболее одиозными местами его работы стал ТД «Санойл», которая принадлежит Юрию Груверу – экс-помощнику народного депутата Украины Юрию Иванющенко, известному как криминальный авторитет "Юра Енакиевский", и в фирме «Петро-консалтинг», созданной с участием фирмы сына донецкого авторитета Гиви Немсадзе, ОПГ которого еще в 2005 году в бытность главой МВД Юрий Луценко обвинял в совершении 57 убийств.

Как предполагали СМИ, это может говорить об интересе Иванющенко и Немсадзе к ОГХК.

Присутствие человека с подобными связями в биографии и впрямь выглядело странно, но очевидно, что председателя ФГИУ Дмитрия Сенниченко, который сам фигурирует в 9 уголовных делах, это не смущает.

Впрочем, биография нового руководителя ОГХК назначенного за 11 дней до его приватизации казалась не столь уж важной, все равно у предприятия должен был появиться новый хозяин. Но кто им мог стать было совершенно неизвестно.

Глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко не раз заявлял об интересе к ОГКХ компаний со всего мира, не менее 10 серьезных покупателей якобы готовы принять участие в аукционе, правда хотя бы какие страны они будут представлять, главы Фонда так и не сказал.

Тем временем 25 августа Телеграм-канал Легитимный сообщил, что на участие в приватизации ОГХК претендуют 3 фирмы – ООО «Стугна Лимитед», ООО «Нортленд капитал партнер Лимитед» и ООО «Тинвест». Как сообщил канал, два последних предприятия никому неизвестны, а ООО «Тинвест» и вовсе зарегистрировано 7 июля с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и их задача – быть «техническими» кандидатами для будущего победителя аукциона «Стугна Лимитед».

Претенденты на ОГХ по версии Теелеграмм-канала Легитимный

За всеми тремя фирмами по версии Легитимного стоит команда пятого президента Украины Петра Порошенко, поскольку за ООО «Стугна Лимитед» стоит Виталий Вайнштейн, помощник экс-нардепа Александра Грановского, ближайшего соратника Петра Порошенко.

Впрочем, по данным YouControl фирма принадлежит на 11% — закрытому венчурному фонду «Центавр», которым владеет некий Дмитрий Адамовский.

Закрытый венчурный фонд "Центавр" принадлежит сыну владельца Трейд Коммодити

Возможно, речь идет о сыне соратника Александра Грановского – Андрея Адамовского, выступавшего инвестором ООО «Трейд коммодити», фигурировавшей в многочисленных скандалах на гостендерах, одно из которых вылилось в уголовное дело против функционеров Минобороны Украины.

Андрей Адамовский

Любопытно что остальной долей ООО «Стугна Лимитед» в почти 89% Дмитрий Адамовский владеет напрямую.

Дмитрий Адамовский владеет 88,995% акций "Стугна Лимитед"

В итоге 27 августа Фонд госимущества Украины сообщил об отмене приватизационного аукциона по ОГХК, который должен был состояться 31 августа.

«В Фонд госимущества поступили 3 заявки для участия в аукционе по приватизации АО «ОГХК». Двое из потенциальных участников подали неполный пакет документов. Процедура проведения аукционов большой приватизации не предусматривает возможности доработки заявок, согласно этим претендентами было отказано в участии в аукционе. В рамках действующего законодательства, аукцион с одним участником произойти не может. Фонд принял решение об отмене аукционе 31 августа и будет повторное объявление даты проведения»,- так объяснили в ФГИУ принятое решение об отмене приватизации компании.

Таким образом в ФГИУ признали наличие лишь трех претендентов на предприятие, как об этом написал Телеграм-канал Легитимный, правда так и не указав их названия.

Судьба главы ФГИУ: провал «Большой приватизации» и отставка?

Решение об отмене приватизационного аукциона, принятое за 4 дня до его начала из-за того, что на него не оказалось покупателей, больно бьет по позициям главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко. Он ведь уверял, что желающие приобрести предприятие едва ли не выстраиваются в очередь.

Провал приватизации ОГХК, чей успех должен был стать лишь началом «большой приватизации», непосредственным образом бьет и по самой идее успешности приватизации в Украине. Все это явно не послужит на пользу экономическим позициям власти.

Чем руководствовался глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко, фактически провалив первый же аукцион «Большой приватизации» — непонятно. Впрочем, тот же Легитимный сообщает о заключении нескольких контрактов между ОГХК и китайской Minerals Metals Group Ltd. Как утверждает канал, фирма уже 25 августа заключила договора на 3,2 млн дол. За китайцами якобы стоит днепропетровский бизнесмен Виталий Кучук, которого давно подозревают в вымывании средств из госкомпании путем закупки титана по сниженным ценам.

Легитимный напрямую связывает кадровые изменения в ОГХК с приходом новой компании, утверждая, что бывший руководитель компании Артур Сомов «начал жестко просевать конторы, которые предлагаются в качестве продавцов продукции ОГХК и разорвал контракты ОГХК с сингапурской фирмой Виталия Кучука IMMCO».

В ОГХК сменили директора чтобы продолжать воровать?

Если это действительно так, теперь Виталий Кучук может продолжить свои операции до объявления нового приватизационного конкурса.

Странно, что глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко никак не удосужится навести порядок на стратегическом предприятии буквально утонувшем в скандалах, хотя от успеха его приватизации возможно зависит дальнейшее его пребывание на своем посту. Тем более что над Сенниченко уже сгустились тучи и нардепы сомневаются в целесообразности его дальнейшей работы в Фонде.