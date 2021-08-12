Торговля с Россией и 9 уголовных дел за год: что происходит в ФГИУ под руководством Дмитрия Сенниченко

Украинского обывателя тяжело удивить упоминанием политика или госчиновника в уголовных производствах, но все же фигура председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко выглядит в каком-то смысле уникальной. За 2020-й год распорядитель государственного имущества умудрился стать фигурантом 9 уголовных производств. И хотя не всегда он упоминался в этих делах в негативном ключе, все же такая частота настораживает.

От образцового реформатора до фигуранта уголовных дел

Начав свою карьеру в 1997 году экономистом в Национальном банке Украины, будущий глава ФГИУ даже "засветился" в Службе премьер-министра, однако затем ушел на работу в представительства западных компаний в Украине. Как опытный управленец пришел в 2016 году в "Укрпочту", а 19 сентября 2019 года 238 голосами "за" был утвержден главой Фонда госимущества.

Уже спустя месяц новоиспеченный руководитель попал в скандал – издание "Апостроф" обнаружило, что чиновник внес недостоверные сведения в декларацию об имуществе супруги. Так, вместо квартиры площадью в 154 "квадрата" и стоимостью 1,12 млн грн, за женой Дмитрия Сенниченко числилось нежилое офисное помещение, которое могло стоить от 8,58 млн грн, то есть в 8 раз дороже.

Кроме того, журналисты издания предположили, что вместо покупки в ипотеку 3 квартир за 9,5 млн грн, чиновник на деле просто оформил договор займа, чтобы сэкономить на налогах и заодно не указал все свои денежные активы. Наконец, будучи уже госслужащим глава ФГИУ не указал, что продолжает быть руководителем строительной фирмы ООО "Паркридж Украина Киев Сауз 2".

Вспомнили и скандальную историю 2005 года в Крыму, когда Сенниченко представлял интересы сомнительной фирмы "Гольф Сити" пытавшейся взять в аренду 100 квадратных километров побережья полуострова.

Впрочем, каких-то выводов, тем более кадровых, этот скандал, несмотря на его немалый резонанс, так и не имел.

Однако подлинным "бенефисом" главы Фонда стал 2020 год, причем начинался он для него неплохо. Так, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали трех человек, пытавшихся вручить Дмитрию Сенниченко 50 тысяч долларов – первую часть взятки в 5 миллионов долларов, за нужную кандидатуру директора ПАО "Одесский припортовый завод".

Уже в июле НАБУ снова взяло человека, пытавшегося подкупить главу ФГИУ, в этот раз 800 тыс. долл. США за лоббирование его интересов в одной из компаний с государственным участием.

Последний раз в облике неподкупного госслужащего Дмитрий Сенниченко выступил в декабре, когда НАБУ вновь задержало взяткодателя, очевидно довольно глупого, решившего, что ему-то уж точно получится подкупить главу Фонда. Тогда речь шла о 800 тысячах долларах и посте главы ОА "Николаевоблэнерго", которое хотел купить бывший сотрудник компании.

К марту 2021 года все три обвинительных акта по попыткам подкупа Дмитрия Сенниченко были переданы в суд, правда, больше информации о них пока нет.

Шесть уголовных производств против Фонда и его главы

В попытках подкупа главы Фонда госимущества удивляют упрямство взяткодателей, которые пытаются "договориться" несмотря на резонанс и задержание их предшественников, а также два интересных временных совпадения.

Первый раз Дмитрия Сенниченко попытались подкупить 29 января 2020 года, спустя 2 месяца после скандала с декларацией и имуществом его супруги. Уже в январе случился скандал с кадровым назначением ФГИУ сразу в три облэнерго фигуранта коррупционного расследования НАБУ, причем сам глава Фонда тогда просто сбежал от СМИ чтобы не комментировать скандал.

Появление Дмитрия Сенниченко в светлом образе неподкупного чиновника спустя 2 недели после нового скандала и 2,5 месяца после скандала с декларацией, оказались подозрительно "своевременными".

Схожим образом выглядит третья попытка подкупа главы ФГИУ, ведь за месяц до того, в ноябре 2020 года, на председателя Фонда обрушился народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

Помимо общей критики парламентарий в своем Телеграмм-канале выложил список из 6 уголовных производств НАБУ, ГБР и Офиса Генерального прокурора против Дмитрия Сенниченко – от внесения недостоверных данных в декларацию до нарушений при приватизации, в частности, столичной гостиницы "Днепр". Причем уголовное производство по нарушениям при приватизации гостиницы НАБУ завело только по решению Высшего антикоррупционного суда Украины, обязавшего антикоррупционный орган заняться расследованием. Сделка тогда осуществилась с нарушениями законодательства в части привлечения кредитных средств и возникли вопросы к правдивости указанных владельцев покупателя – ООО "Смартленд".

Довольно необычным уголовным производством в отношении Сенникова было дело о доведении до банкротства ГП "Элетротяжмаш" - завод тяжелого машиностроения в Харькове. Тогда дело кстати тоже было открыто по решению ВАКС. Впрочем, пока сами работники предприятия, доведенные до отчаяния трехмесячным долгом по зарплате, в марте не перекрыли движение в Харькове, улучшений в жизни предприятия не было. После этого на заводе заявили о выплате долга, нашлись и заказчики которым предприятие поставляет продукцию. В ФГИУ даже заявили о намерении присоединить "Электротяжмаш" к ГП "Турбоатом", вопрос о чем будет решаться на собрании акционеров 27 августа.

Титан может ударить в "десятку"

Между тем глава ФГИУ Дмитрий Сенников имеет шансы обзавестись еще одним уголовным производством в котором он поневоле будет фигурировать, причем в этот раз речь будет идти не о чем-нибудь, а о госизмене. Впрочем, грозить это будет скорее другим лицам, но вопросы к главе Фонда у спецслужб уж точно возникнут.

Как писал "Телеграф", добыча и переработка титана – это одна из редких возможностей для Украины ослабить военный потенциал РФ, и еще заработать на этом до 25 миллиардов долларов в год.

Однако эти возможности перечеркиваются экспортом украиснкого титаносодержащего сырья и полуфабрикатов в РФ и оккупированный Крым. Как пишут СМИ, отечественное сырье идет туда сплошным потоком из государственной же компании АО "Объединенная горно-химическая компания", которой управляет ФГИУ под руководством Дмитрия Сенниченко.

В Фонде гордятся успехами предприятия и надеются продать его 31 августа на аукционе со стартовой ценой 3,7 млрд грн, а на обвинения в СМИ отделываются заявлением что "это ложь".

Но чего Фонд не может отрицать, так это сильнейшей кадровой чехарды на предприятии – только за 2020 год на нем сменились 3 и. о. председателя правления, причем двое, в том числе иностранный менеджер Питер Дэвис, ушли со скандалом, обвиняя в коррупции ФГИУ.

В настоящий момент в ранге еще одного и. о. остается Артур Сомов, назначенный в октябре 2020 года вместо того самого Питера Дэвиса и пока его можно назвать "рекордсменом", сумевшего продержаться в кресле уже 10 месяцев. Судя по этому сроку и тому, что по данным СМИ в мае-июне 2021 года ОГХК поставлял сырье в РФ, кандидатура Сомова вполне утраивает ФГИУ и его руководителя. Причем ведомство пока не опровергло информацию СМИ о торговле с россиянами.

Словом, если спецслужбы наконец проявят интерес к многочисленным сообщениям в прессе, то вопросов к руководству ОГХК и Дмитрию Сенниченко явно наберется немало. Благо, правоохранители уже "навещали" компанию в связи с поставками титана в оккупированный Крым.

Пока же собственно можно констатировать, что за приватизацию государственного имущества в Украине отвечает человек погрязший в скандалах, фигурант ряда уголовных дел. Не исключено, что скоро Дмитрий Сенниченко может обзавестись еще одним, связанным уже с государственной изменой.