Провал ФДМУ Сенниченко: приватизацію скандального ОГХК перенесли через ... скандал

Глава Фонду держмайна скасував приватизацію ОГХК щоб підприємство й далі розкрадали, або просто не хочуть продавати екс-президенту Петру Порошенко?

Одну з найбільш перспективних галузей економіки, здатну не тільки приносити країні до 25 мільярдів доларів щорічно, а й послабити військово-промисловий комплекс країни-агресора, продовжує лихоманити. Мова про видобуток і переробку титану. Останні новини можуть поставити під питання плани великої приватизації на 2021 рік.

Всі надії на титан

У червні голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко в інтерв’ю ЗМІ заявив, що успішний продаж АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» дасть старт «Великій приватизації» в Україні.

Як писав «Телеграф», державне підприємство в повному сенсі цього слова "ковбасить" з весни 2020 року: за період з січня по жовтень на АТ змінилися 4 голови правління з приставкою «в. о.». Так на місце керівника підприємства з 2017 року Олександра Гладушко в січні прийшов Михайло Макаров, можливо помічник нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Потім ОГХК очолив іноземний менеджер Пітер Девіс, а в жовтні — Артур Сомов, до того колишній заступник голови правління АТ.

Весь цей час ЗМІ писали про активну торгівлю держпідприємства титановаю сировиною та напівфабрикатами з РФ, чий ВПК імпортує 100% необхідного йому титану, з якого 83% — український. Останній раз відомості про це в пресі з’являлися два тижні тому, проте в ОГХК всі звинувачення називають брехнею.

Після того як підприємство в жовтні очолив Артур Сомов здавалося, що на ОГХК нарешті запанувала стабільність — було заявлено про зростання чистого прибутку за 2020 рік у 6 разів, до 600 мільйонів гривень, а в квітні 2021 року був заявлено про плани приватизації підприємства. АТ «ОГХК», за словами глави ФДМУ, мало стати першим в майбутній «Великій приватизації», що накладало на процедуру особливі вимоги. Мінімальну ціну за компанію тоді назвали в 3,7 млрд грн, а сам конкурс був призначений на 31 серпня.

Очевидно, в рамках підготовки до майбутньої приватизації, щоб зробити підприємство більш вигідним майбутньому покупцеві, в серпні ОГХК отримало спецдозвіл на 5 років розробки родовища Селищанське. У квітні його придбав Міжрічинський гірничо-збагачувальний комбінат, що належить Дмитру Фірташу — найбільшому приватному гравцю на титановому ринку України, чий «Кримський титан» працює в окупованому Криму але зв’язків з постачальниками сировини в Україні не втрачає. Втім, пізніше дозвіл був анульований.

Замість великої приватизації — великий скандал

Здавалося б, все йде за планом і варто лише дочекатися 31 серпня, щоб з тріумфом провести першу велику приватизацію, але задовго до конкурсу було очевидно, що без скандалів не обійдеться.

Першим тривожним дзвінком стала чергова зміна глави правління ОГХК — Єгор Перелигін сів у крісло Артура Сомова, що протримався на своїй посаді 10 місяців.

Через кілька днів після нового кадрового призначення ЗМІ повідомили, що новий глава компанії раніше працював в банках, які належали функціонерам режиму Януковича — Сергію Арбузову (екс-віце-прем’єр і глава НБУ), Олександру Клименку (екс-міністр з податків і зборів) та іншим.

Але, мабуть, найбільш одіозними місцями його роботи стала ТД «Санойл», яка належить Юрію Груверу — екс-помічнику народного депутата України Юрія Іванющенка, відомого як кримінальний авторитет "Юра Єнакіївський", і в фірмі «Петро-консалтинг», створеної за участю фірми сина донецького авторитета Гіві Немсадзе, ОПГ якого ще в 2005 році під час перебування головою МВС Юрій Луценко звинувачував у скоєнні 57 вбивств.

Як припускали ЗМІ, це може говорити про інтерес Іванющенка і Немсадзе до ОГХК.

Присутність людини з подібними зв’язками в біографії і справді виглядала дивно, але очевидно, що голову ФДМУ Дмитра Сенниченка, який сам фігурує в 9 кримінальних справах, це не бентежить.

Втім, біографія нового керівника ОГХК, призначеного за 11 днів до його приватизації, здавалася не такою вже важливою, все одно у підприємства повинен був з’явитися новий господар. Але хто їм міг стати було абсолютно невідомо.

Сенниченко не раз заявляв про інтерес до ОГКХ компаній з усього світу, не менше 10 серйозних покупців нібито готові взяти участь в аукціоні, правда, хоча б які країни вони представлятимуть, глава Фонду так і не сказав.

Тим часом 25 серпня телеграм-канал "Леґітимний" повідомив, що на участь в приватизації ОГХК претендують 3 фірми — ТОВ «Стугна Лімітед», ТОВ «Нортленд капітал партнер Лімітед» і ТОВ «Тінвест». Як повідомив канал, два останніх підприємства нікому невідомі, а ТОВ «Тінвест» і зовсім зареєстровано 7 липня зі статутним капіталом в 1 тисячу гривень і їх завдання — бути «технічними» кандидатами для майбутнього переможця аукціону «Стугна Лімітед».

Претенденти на ОГХ за версією Теелеграмм-каналу Леґітимний

За всіма трьома фірмами, за версією Легітимного, приховується команда п’ятого президента України Петра Порошенка, оскільки за ТОВ «Стугна Лімітед» ховається Віталій Вайнштейн, помічник екс-нардепа Олександра Грановського, найближчого соратника Порошенка.

Втім, за даними YouControl фірма належить на 11% — закритому венчурному фонду «Центавр», яким володіє якийсь Дмитро Адамовський.

Закритий венчурний фонд "Центавр" належить синові власника Трейд Коммодити

Можливо, мова йде про сина соратника Олександра Грановського — Андрія Адамовського, що виступав інвестором ТОВ «Трейд Коммодітіз», яка фігурувала в численних скандалах на держтендерах, один з яких вилился в кримінальну справу проти функціонерів Міноборони України.

Андрій Адамовський

Цікаво що рештою частки ТОВ «Стугна Лімітед» в майже 89% Дмитро Адамовський володіє безпосередньо.

Дмитро Адамовський володіє 88,995% акцій "Стугна Лімітед"

В результаті 27 серпня Фонд держмайна України повідомив про скасування приватизаційного аукціону з ОГХК, який повинен був відбутися 31 серпня.

«У Фонд держмайна надійшли 3 заявки для участі в аукціоні по приватизації АТ «ОГХК». Двоє з потенційних учасників подали неповний пакет документів. Процедура проведення аукціонів великої приватизації не передбачає можливості доопрацювання заявок, згідно з цими претендентами було відмовлено в участі в аукціоні. В рамках чинного законодавства, аукціон з одним учасником статися не може. Фонд прийняв рішення про скасування аукціону 31 серпня і буде повторне оголошення конкурсу з датою проведення», — так пояснили в ФДМУ прийняте рішення про скасування приватизації компанії.

Таким чином в ФДМУ визнали наявність лише трьох претендентів на підприємство, як про це написав телеграм-канал Леґітимний, правда так і не вказавши їх назви.

Доля глави ФДМУ: провал «Великий приватизації» і відставка?

Рішення про скасування приватизаційного аукціону, прийняте за 4 дні до його початку через те, що на нього не виявилося покупців, боляче б’є по позиціях глави ФДМУ Дмитра Сенниченка. Адже він запевняв, що бажаючі придбати підприємство чи не шикуються в чергу.

Провал приватизації ОГХК, чий успіх мав стати лише початком «великої приватизації», безпосереднім чином б’є і по самій ідеї успішності приватизації в Україні. Все це явно не послужить на користь економічним позиціям влади.

Чим керувався глава ФДМУ Сенниченко, фактично проваливши перший же аукціон «Великий приватизації» — незрозуміло. Втім, той же "Леґітимний" повідомляє про укладення кількох контрактів між ОГХК і китайської Minerals Metals Group Ltd. Як стверджує канал, фірма вже 25 серпня уклала договори на 3,2 млн дол. США. За китайцями нібито стоїть дніпропетровський бізнесмен Віталій Кучук, якого давно підозрюють у вимиванні коштів з держкомпанії шляхом закупівлі титану за зниженими цінами.

"Леґітимний" безпосередньо пов’язує кадрові зміни в ОГХК з приходом нової компанії, стверджуючи, що колишній керівник компанії Артур Сомов «почав жорстко просіювати контори, які пропонуються в якості продавців продукції ОГХК, і розірвав контракти ОГХК з сінгапурською фірмою Віталія Кучука IMMCO».

У ОГХК змінили директора щоб продовжувати красти?

Якщо це дійсно так, тепер Віталій Кучук може продовжити свої операції до оголошення нового приватизаційного конкурсу.

Дивно, що глава ФДМУ Дмитро Сенниченко ніяк не спромогнеться навести лад на стратегічному підприємстві, що буквально потонуло в скандалах, хоча від успіху його приватизації, можливо, залежить подальше його перебування на своїй посаді. Тим більше, що над Сенниченко вже згустилися хмари і нардепи сумніваються в доцільності його подальшої роботи у Фонді.