Украина может одним махом ослабить Россию и заработать миллиарды долларов: в чем кроется секрет

Хотя Украине и не слишком повезло с углеводородами и энергоносителями, сделав нашу страну зависимой от колебаний мировых цен на нефть, в украинских подземных "кладовых" найдется немало полезных ископаемых, которые в ближайшее время будут влиять на геополитику. И что самое приятное – таких ископаемых у нас много.

Один из них – титан, чья переработка в Украине в перспективе способна приносить нашей стране десятки миллиардов долларов ежегодно.

Титан: от зубных протезов до космоса

Титан является химическим элементом с номером 22 в периодической таблице Менделеева и хотя был открыт еще в конце 18 века, в промышленности нашел применение лишь после открытия доступного способа его извлечения в 1940 году.

В природе титан содержится более чем в 100 минералах, однако основными из которых металл извлекается для будущего промышленного использования стали рутил, ильменит и титанит. Что до использования, то его спектр для легкого серебристо-белого металла оказался весьма широк – от медицины, например, протезов и зубных имплантов до изделий для космической, авиационной, корабле- и ракетостроительной отраслей, производимых из сплавов с использованием титана.

Особенное место металл занимает в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом: бронежилеты, броня и противопожарные перегородки в авиации, корпуса подводных лодок, растет его потребление автомобильной промышленностью и в производстве электроники, всевозможные реакторы также стараются делать на основе сплавов титана.

Словом, не зря за титаном закрепился девиз что это "металл 21 века", равно как "металлом 20 века" назвали алюминий.

Украинский титан

Украине, надо сказать, очень повезло с данной отраслью промышленности – первое предприятие - Днепровский (ныне Запорожский) титаномагниевый комбинат в нашей стране начало работу еще в 1956 году.

В настоящий момент в состав отрасли входят порядка десяти разных предприятий, занимающихся добычей титановых руд, обогащением и извлечением титана, производством полуфабриката в виде титановой губки.

Промышленное производство держится на исключительном везении Украины с сырьем – объем запасов титановых руд на территории Украины в разведанных 40 месторождениях оценивается почти в 1 млрд тонн, что составляет примерно 20% от известных мировых запасов, чего хватит более чем на 400 лет.

В результате титановая отрасль позволяет Украине держаться в десятке стран, обладающих запасами титановых руд и ТОП-5 мировых производителей концентратов титановых руд в мире для производства "космического металла 21 века".

Фирташ, государство и другие: кому принадлежит титан

Состав участников рынка титана в Украине насчитывает трех основных игроков и в целом сформировался более 10 лет назад, хотя и несколько изменился после 2014 года. С 2004-го крупнейшим игроками на рынке являлся олигарх Дмитрий Фирташ, посредством своей группы компании DF создавший титановый холдинг в лице ЧАО "Крымский титан" и арендуемых у государства Вольногорского и Иршанского горно-обогатительных комбинатов.

С оккупацией Крыма у "Крымского титана" начались серьезные проблемы с поставкой сырья, предприятие потеряло часть сотрудников и даже успело "прославиться" экологической катастрофой в Армянске, вызванной выбросом опасных веществ. Параллельно Фирташ утратил контроль над двумя арендуемыми ГОКами. Тем не менее, как сообщает "Крым.Реалии", свои проблемы предприятие решило – украинское сырье поступает на завод через Болгарию посредством судов под сирийским флагом.

Усиливает свои позиции предприниматель и на "материковой" Украине – в апреле другое предприятие олигарха, Междуреченский горно-обогатительный комбинат за 50,1 млн грн приобрело крупнейшее месторождение титановых руд – Селищанское. Участок площадью в 1857 гектаров позволяет добывать до 70 килограммов ильменита из кубометра породы.

В компании Фирташа тогда заявили, что собираются продолжать развивать титановый бизнес так как верят в его перспективы и выход из кризиса с середины 2022 года.

В отличии от Фирташа, дела у государства идут хуже – хотя в 2014 году удалось вернуть Вольногорский и Иршанский ГОКи и передать для работы в отрасли АО "Объединенная горно-химическая компания", менеджмент последней то и дело попадает в скандалы.

В 2020 году Александр Гладушко был снят с должности главы ОГХК, но он посчитал себя незаконно уволенным и подал в суд, после чего разгорелись баталии через СМИ, кого же считать законным главой предприятия.

Судя по всему, в Фонде госимущества устали от этого и решили предприятие просто приватизировать, благо разговоры об этом идут уже не первый год. В конце концов приватизационный аукцион по ОГХК был назначен на 31 августа, а глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко возлагает на него большие надежды. За предприятие надеются выручить 3,7 млрд грн.

Третий игрок титанового рынка – ООО "Велта" из Днепропетровска начало бизнес с "нуля" в 2008 году и занимается добычей и обогащением титановой руды на двух месторождениях в Кировоградской области. Основателем и гендиректором является предприниматель Андрей Бродский.

Государство и десятки миллиардов долларов

Как отчиталось АО "ОГХК", за 2020 год предприятие перечислило государству 184 млн грн дивидендов, что в 3,6 раза больше чем 50 млн. грн. дивидендов за 2019 год, а прибыли выросли до 350 млн грн.

Впрочем, как считают эксперты, эти суммы - лишь "капля в море" тех денег, которые может приносить Украине "космический металл".

Так, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что при правильном подходе к отрасли, в перспективе титан может приносить Украине до 25 млрд долл. ежегодно. Но что куда более приятно – он видит движение государства по этому направлению.

"16 июля был рассмотрен (впервые за 30 лет) комплекс вопросов, связанных с обеспечением потребностей национальной экономики стратегически важным сырьем (в том числе титаном), в целях защиты интересов в экономической сфере и повышения уровня обороноспособности государства", - пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Вслед за этим как сообщает эксперт, было принято решение Совета национальной обороны и безопасности и подписан Указ президента Украины.

Как уточняет Амелин, СНБО решил:

утвердить перечень металлических руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства (всего 37 наименований);

поручить Кабмину составить и утвердить список стратегических материалов и обеспечить разработку новых месторождений с привлечением инвесторов, пересмотреть отношения с инвесторами, подготовив изменения в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции", предусмотрев стимулирование поиска, добычи и обогащения (переработки) полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение с учетом лучших мировых практик;

При этом особое внимание было уделено именно титановой отрасли цветной металлургии, для развития которой все тому же Кабинету министров отводится 3 месяца на разработку и принятие "Государственной целевой экономической программы развития титановой отрасли Украины" с созданием в Украине полного цикла переработки титана.

Это планируется стимулировать:

введением финансово-экономических инструментов для стимулирования новых добывающих и перерабатывающих предприятий;

установлением льготных режимов импорта высокотехнологичного оборудования для добычи и переработки титана;

созданием механизма предоставления государственных гарантий для привлечения иностранных инвестиций, системы государственной экспортной поддержки для производителей конечной продукции, условий для использования лучших мировых практик при реализации инвестиционных проектов развития титановой отрасли;

проведением в кратчайшие сроки оценки запасов титанового сырья с применением лучших мировых и европейских практик;

введением государственной поддержки для действующих предприятий титановой отрасли, в том числе путем установления льготного кредитования и системы государственных гарантий.

Данные меры эксперт считает полностью оправданными, поскольку в настоящий момент Украина, производя в год до 1 млн тонн титановой продукции, большую ее часть экспортирует, за что получает порядка 400-500 млн дол.

Как пишет Амелин, цены на титановое сырье растут и сегодня тонна сырья на мировом рынке стоит уже более 300 дол., то есть Украина может от экспорта сырья получать более 250 млн дол. в год.

"Но это все детский лепет, потому что, очень грубо, из 4 тонн титанового сырья (ильменит или рутил) можно получить 1 тонну металлического титана. Но мировой рынок устроен таким образом, что 95% титанового сырья идет на нужды химического промышленности, при этом тонна титанового пигмента стоит около 2 тыс. дол., тонна титановой губки стоит уже от 6 до 11 тыс. дол., а стоимость готовых изделий из титана составляет от 80 до 600 долларов за килограмм (!) изделий, в зависимости от точности и сложности", - объясняет реалии мирового рынка эксперт.

Исходя из последних, по словам Амелина, "если Украина создаст условия для развития титанового сектора, и мы вместо сырья будем экспортировать готовую продукцию, при существующем объёме добычи, доход может составить более 25 млрд. дол. в год вместо 200 млн. дол., рост более чем в 100 раз".

Миллиарды долларов и новое оружие для оккупанта

Однако титан для Украины сегодня – это не только 25 млрд дол в перспективе, но и передовой материал для такой стратегически важной для безопасности оборонной промышленности.

На деле же Украина не только не производит из титанового сырья высокотехнологичные материалы для собственной "оборонки", но и прямо снабжает сырьем оборонку страны-оккупанта, Российской Федерации.

Так, 1 июня российский блогер Рустем Адагамов, ссылаясь на данные Счетной Палаты РФ, сообщил, что почти 100% нужного ей титана Россия импортирует, причем 82,9% этого объема приходится на Украину.

Для украинских чиновников это давно не новость, так, упоминавшийся выше экс-глава ОГХК Александр Гладушко боровшийся против своего увольнения из компании посредством созданного "сайта ОГХК" не раз обвинял своих преемников и ФГИУ в торговле с Крымом.

Тогда звучали фамилии и. о. главы ОГХК Питера Дэвиса и днепропетровского бизнесмена Виталия Кучука, последний через принадлежащие ему кипрские фирмы, по данным оппонентов, поставлял титановое сырье для переработки в РФ.

Еще в декабре 2020 года СМИ писали об интересе СБУ к операциям по импорту украинского титанового сырья в РФ. А в апреле 2021 года обозреватель и блогер Сергей Лямец сообщал об активной работе Виталия Кучука на ниве импорта стратегического титанового сырья в РФ на нужды оборонной промышленности агрессора.

С учетом всего этого стратегический интерес, проявленный СНБО к судьбе отечественной титановой отрасли более чем оправдан, более того, поинтересоваться всем этим нужно было бы уже давно.

Узел украинского титана: Россия, Фирташ и Медведчук

Как пишет все тот же Анатолий Амелин, решения СНБО связанные с титаном и стратегическими металлами от 16 июля, являются "продолжением решений, принятых раньше против некоторых одиозных личностей".

Хотя фамилии этих "одиозных личностей" эксперт не указал, но судя по всему речь идет о Дмитрии Фирташе и Викторе Медведчуке.

Интересы Дмитрия Фирташа в отечественном титановом бизнесе не секрет, да и секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью украинскому Forbes утверждал, что помощь олигарху в установлении контроля над месторождениями титана в 2004 году оказала именно Россия. Правда, кто именно помог, установить СНБО пока не удалось.

Интересно, что к украинскому титану для РФ может быть причастен и народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене.

Так, с февраля по май 2020 года и. о. главы АО "Объединенная горно-химическая компания" был Михаил Александрович Макаров. Впрочем, управлять компанией назначенец так и не стал, официально пробыв все это время на больничном.

Любопытно, что полный тезка и. о. главы ОГХК – Михаил Александрович Макаров, числится помощником Виктора Медведчука на общественных началах, а об интересе помощника Медведчука к госслужбе в 2020 году писали и в прессе.

Резюмирая, можно констатировать, что пока в Украине повышают тарифы на электоэнергию и отопление, а также вводят новые налоги, ресурсы для пополнения бюджета буквально лежат у нас под ногами. Доработает ли власть эту историю до победного конца - вопрос открытый.