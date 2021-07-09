Медведчука оставили под арестом ещё на два месяца (фото, видео)

Утром в пятницу, 9 июля, Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Отмечается, что на данный момент Медведчуку продлили домашний арест еще ровно на два месяца, до 9 сентября.

Стоит заметить, что сам Медведчук считает вердикт ошибкой:

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", следствие считает Медведчука виновным в перерегистрации и добыче полезных ресурсов Украины, а также в госизмене.

13 мая суд выбрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал носить электронный браслет.

Накануне, 8 июля, суд уже рассматривал продление меры пресечения для Медведчука, и заседание продлилось около 13 часов.