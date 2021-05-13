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Четверг, 13.05.2021
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Суд избрал меру пресечения Медведчуку

Суд избрал меру пресечения Медведчуку
20:53 Сегодня Телеграф Виктор Медведчук

В четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене.

Судья назначил нардепу круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 год, сообщает "Телеграф". При этом Медведчук должен будет носить электронный браслет.

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Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала заключения Медведчука под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 300 млн грн. Сразу 40 депутатов от его политсилы заявили о готовности взять его на поруки.

Сам он в коротком интервью журналистам опровергал все обвинения и отрицал возможность выплаты залога из-за ареста счетов.

Напомним, ранее "Телеграф" в деталях рассказывал, в чем именно украинские спецслужбы подозревают Медведчука: согласно данным следствия, он мог навредить экономической безопасности страны, сдать спецслужбам страны-агрессора РФ данные, представляющие гостайну, содействовать в создании инфраструктуры российского влияния в Украине.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Суды, Виктор Медведчук, Мера пресечения.
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