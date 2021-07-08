Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука (эксклюзивные фото)

В Печерском районном суде Киева рассматривают дело о продлении меры пресечения нардепу Виктору Медведчуку. Народный депутат от ОПЗЖ Александр Лукашев, присутствующий на заседании, уснул сидя на стуле.

Также, судя по другим фото из зала заседания, другие участники готовы последовать примеру нардепа Лукашева.

Действующая мера пресечения Виктору Медведчуку заканчивается 9 июля. Согласно решению суда народный депутат от ОПЗЖ находится под домашним арестом. Про подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму ему сообщили 12 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время прошлого заседания, 21 мая, в Киеве под зданием суда, где рассматривают дело нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука начались стычки.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"