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Пятница, 21.05.2021
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Много ругани, файеры и летающие яйца: суд над Медведчуком не обошелся без стычек (фото и видео)

Много ругани, файеры и летающие яйца: суд над Медведчуком не обошелся без стычек (фото и видео)
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф

В Киеве под зданием суда, где рассматривают дело нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука начались стычки.

Об этом 21 мая сообщили в местных Телеграм-каналах.

Сообщается, что несмотря на ряд стычек между пришедшими правоохранителями и неустановленными лицами ситуация быстро стабилизировалась.

Тем не менее в защитников правопорядка уже успели зарядить порцией яиц.

Эксперт объяснил, почему преследование Виктора Медведчука ведет к замораживанию конфликта на Донбассе

Также были замечены множество дымовых шашек.

Видео с места событий:

На кадры данного видео попала небольшая стычка между националистами и неизвестными людьми спортивного телосложения в одинаковых масках, которая закончилась весьма быстро.

Напомним, что 18 мая журналисты Bihus.Info получили доступ к десяткам часов записей телефонных разговоров главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которые подтверждают его связи с российскими чиновниками и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина.
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