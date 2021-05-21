Много ругани, файеры и летающие яйца: суд над Медведчуком не обошелся без стычек (фото и видео)

В Киеве под зданием суда, где рассматривают дело нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука начались стычки.
Об этом 21 мая сообщили в местных Телеграм-каналах.
Сообщается, что несмотря на ряд стычек между пришедшими правоохранителями и неустановленными лицами ситуация быстро стабилизировалась.
Тем не менее в защитников правопорядка уже успели зарядить порцией яиц.
Также были замечены множество дымовых шашек.
Видео с места событий:
На кадры данного видео попала небольшая стычка между националистами и неизвестными людьми спортивного телосложения в одинаковых масках, которая закончилась весьма быстро.
Напомним, что 18 мая журналисты Bihus.Info получили доступ к десяткам часов записей телефонных разговоров главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которые подтверждают его связи с российскими чиновниками и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".