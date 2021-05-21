Много ругани, файеры и летающие яйца: суд над Медведчуком не обошелся без стычек (фото и видео)

В Киеве под зданием суда, где рассматривают дело нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука начались стычки.

Об этом 21 мая сообщили в местных Телеграм-каналах.

Сообщается, что несмотря на ряд стычек между пришедшими правоохранителями и неустановленными лицами ситуация быстро стабилизировалась.

Тем не менее в защитников правопорядка уже успели зарядить порцией яиц.

Также были замечены множество дымовых шашек.

Видео с места событий:

На кадры данного видео попала небольшая стычка между националистами и неизвестными людьми спортивного телосложения в одинаковых масках, которая закончилась весьма быстро.

Напомним, что 18 мая журналисты Bihus.Info получили доступ к десяткам часов записей телефонных разговоров главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которые подтверждают его связи с российскими чиновниками и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".