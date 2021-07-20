НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ

Хотя ожидаемого с 1 июля роста тарифа на электроэнергию для населения так и не случилось, второй месяц лета начался горячо – с манипуляций на энергорынке. Их результатом стало резкое падение цен на электроэнергию и публичные обвинения, которыми обменялись НКРЭКУ и компания ДТЭК самого богатого украинца Рината Ахметова.

Хотя "горячая пора" противостояния сошла на нет, пострадавшими от нее могут оказаться рядовые украинцы.

Обвал цен на рынке электроэнергии на сутки вперед

С началом работы в Украины 1 июля 2019 года рынка электроэнергии, цена на нее стала определяться посредством торгов при помощи ГП "Оператор рынка". Последний должен организовывать отрытые торги для покупателей и продавцов энергии, а также помогать обеспечивать баланс спроса-предложения на рынке.

Очевидно, что в первые дни июля со своей задачей госпредприятие не справилось. Так, по его данным, уже 2 июля на рынке на сутки вперед неожиданно случилось снижение средних цен на электроэнергию с 1450 до 1034 гривен за 1 Мвт/ч. Но это оказалось только началом – падение продолжалось до 4 июля, достигнув минимальной цены в 426 гривен, после чего к 10 июня цена поднялась до 1442 гривен и с тех пор балансирует между 1350 и 1550 гривнами.

Как писал "Телеграф", такие ценовые аномалии на украинском энергорынке не редкость, правда, в основном это связано с нехваткой или избытком электроэнергии. Например, с остановкой в июне одного из энергоблоков Запорожской АЭС на 5% упало производство электроэнергии "Энергоатома", на что рынок отреагировал ростом цен с 1223 до 1449 гривен за 1 Мвт/ч.

Собственно, в июле ситуация с выработкой электроэнергии "Энергоатомом" даже ухудшилась – из 15 энергоблоков АЭС работали 10, а не 11, как в июне, так что снижение ее среднесуточной выработки до 195-198 млн Квт/ч не удивляет. Странным является другое – в таком случае цена на электроэнергию должна повышаться, но никак не обваливаться в 3 раза.

В НКРЭКУ нашли виновных, причем обвинили в произошедшем самого богатого украинца Рината Ахметова, который через концерн "ДТЭК" контролирует до 25% отечественной электроэнергетики, без чего, собственно, совершить такую комбинацию попросту невозможно.

Монопольный сговор ДТЭК?

В первый же день снижения цен, 2 июля, НКРЭКУ выпустила пресс-релиз на своей странице в которой заявила о резком снижении средних цен на электроэнергию на 29% из-за падения спроса на нее. Так, вместо среднего показателя в 80 200 Мвт/ч спрос упал до 47 900 Мвт/ч или на 40%. Но, разумеется, необходимый объем электроэнергии никуда не делся и был куплен, но только не на открытых торгах, а посредством двусторонних договоров.

Тут следует пояснить, что ГП "Оператор рынка" организовывает открытые торги на рынке электроэнергии, принимая заявки производителей и покупателей, на основании чего и формируются цены. Но параллельно с ним существует и рынок двусторонних договоров (РДД), на котором производители и покупатели электрической энергии напрямую договариваются об объемах поставок и ценах на товар.

"Такое резкое снижение спроса произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РСВ (рынок на сутки вперед – Ред.) некоторыми участниками рынка и, прежде всего, компанией Д. Трейдинг (группа ДТЭК). В частности, ООО "Д. Трейдинг" уменьшила закупку электроэнергии на РСВ на 74%, одновременно увеличив объемы закупки на РДД у связанных лиц", – гласит сообщение на сайте НКРЭКУ.

Такое поведение в Нацкомиссии назвали "нетипичным" и заявили о серьезной проблеме "избыточной рыночной власти отдельных игроков", которые могут влиять на цену. В НКРЭКУ заявили, что будут бороться с данной ситуацией посредством обращения в Антимонопольный комитет Украины для проведения расследования. Участникам рынка также рекомендовали не использовать РСВ как средний показатель цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается электроэнергия.

Также Нацрегулятор пообещал предложить изменения в законодательство об обязанности всех участников рынка осуществлять покупку/продажу электрической энергии по двусторонним договорам исключительно на электронных аукционах. Это якобы "минимизирует возможность непрозрачной продажи электроэнергии собственным трейдерам или связанным лицам".

Подобный пресс-релиз Нацкомиссии фактически был прямым обвинением ДТЭКа Рината Ахметова в использовании своего монопольного положения на энергорынке Украины.

Хозяин четверти национальной энергетики

В состав энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова, созданного в 2005 году, входят большинство украинских ТЭС и примерно четверть производителей "зеленой энергии", что позволяет олигарху контролировать около 25% производства украинской электроэнергии.

На всем этом бизнесмен более чем хорошо зарабатывает. Здесь и покупка госпредприятием "Гарантированный покупатель" произведенной "зеленой энергии" – 8,7 млрд грн за 2018-2019 годы и не менее 2 млрд после возврата долгов предприятием в 2021 году. Тут и постоянные закупки на ТЭС электроэнергии, что позволяет держать баланс в энергосистеме, ради чего ДТЭК вкладывается в хранение энергии.

После долгих усилий бизнесмену удалось добиться запрета в мае импорта электроэнергии из Беларуси и РФ, чем запретившая это НКРЭКУ только усилила монополию бизнесмена. Ему удалось избавиться от легшего тяжелым грузом арендного предприятия "Добропольеуголь", чей энергетический уголь оказался не нужен. Это, к слову, вызвало забастовки горняков летом 2020 года.

Нет информации о расследовании Государственным бюро расследований уголовного производства, открытого весной 2020 года по поводу снижения производства энергии "Энергоатомом" и ее покупки у частных компаний, что привело к убыткам государства.

Упомянутое НКРЭКУ ООО "Д. Трейдинг" является составной частью ДТЭКа, отвечающего за сбыт электроэнергии, природного и сжиженного газа, а также угля.

Как гласят данные информационно-аналитической платформы YouControl упомянутое ООО полностью подконтрольно Ринату Ахметову через нидерландскую компанию D.TRADING B.V. и то и дело судится с АМКУ, доказывая, что не является монополистом.

Таким образом, по мнению НКРЭКУ, именно ДТЭК легче всего было купить электроэнергию путем двусторонних договоров у самих себя же за пределами открытых торгов, и тем самым обрушить биржевую цену на электроэнергию.

Версия ДТЭКа: во всем виновны НКРЭКУ

Разумеется, в ДТЭК не стали отмалчиваться, и пресс-служба "D.Trading" обвинила в случившемся НКРЭКУ, которая не может справиться с энергетическими спекулянтами и махинаторами, работающими на рынке энергетики Украины.

"В связи с новой волной спекуляций на РСВ и падения цены из-за трейдеров-спекулянтов, D.Trading настаивает на необходимости принятия Регулятором решительных действий для борьбы с манипуляциями на рынке электроэнергии и обеспечения стабильности энергосистемы. Компания считает, что бездействие регулятора в решении насущных проблем является губительной для реформы и развития нового рынка. Мы считаем недопустимым со стороны регулятора создание условий для манипуляций на рынке электроэнергии. НКРЭКУ сегодня несет полную ответственность за искажение реформы энергетики и отсрочку возможности европейской интеграции энергетики Украины", – сообщала пресс-служба предприятия.

Впрочем, на этом предприятие в своей официальной версии остановилось, в остальном сохранив молчание. В Интернете появилась аргументация ДТЭКа, в которой объяснялось, что на РСВ постоянно существует дисбаланс между ценой, которую хотят получить за энергию производители и той, которую готовы дать покупатели.

Согласно аргументам ДТЭКа, компании-спекулянты покупают электроэнергию на Украинской энергетической бирже у госпредприятий – "Энергоатома", "Центрэнерго", "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель" по демпинговым ценам для перепродажи на РСВ. Обвал же цен, по версии компании Ахметова, происходит в те периоды, когда спекулянтов на рынке становится слишком много и им попросту некому продавать свою электроэнергию. Так, в мае их было до 46%, а 2 июля – и вовсе 53%.

Также в компании подчеркнули, что на РСВ в июле они выкупили 27,3% электроэнергии, то есть вовсе не ушли на РДД, в чем их обвиняют оппоненты. В то же время госпредприятия сами активно продают энергию на РДД, иногда даже больше, чем фактически производят, как, например, ПАО "Центрэнерго".

Любопытно, что весьма агрессивно на сторону ДТЭКа встал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучеренко. На своей странице в Facebook и в интервью СМИ он обвинил главу НКРЭКУ Валерия Тарасюка и главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса в пособничестве спекулянтам на рынке в "освоении" миллиардов гривен. Одной из таких фирм нардеп назвал ООО "Новая энергетическая компания".

Сам Андрей Герус в начале пытался "держаться над схваткой", в своем Телеграмм-канале приведя аргументы обеих сторон, но уже 6 июля заявил о выгоде в случившемся обвале для Рината Ахметова. Олигарх, по данным нардепа, закупал у собственного ДТЭК через Д.Трейдинг по более выгодным ему ценам, что последняя опровергла.

Паны ссорятся, а потерять может народ

Пока стороны обменивались аргументами и обвинениями, о своих проблемах из-за падения цен на электроэнергию заявили госпредприятия-производители электроэнергии "Центрэнерго" и "Энергоатом".

В НКРЭКУ решили своим Постановлением ограничить право покупки электроэнергии между производителем и покупателем принадлежащими одной компании, а также обязательства по минимальной покупке электроэнергии на РСВ.

В конце концов Нацрегулятор постановил открыть расследование действий 12 фирм-участников рынка электроэнергии с 1 июня по 4 июля, из которых три фирмы входили в структуру ДТЭКа.

Неизвестно, что удастся выявить НКРЭКУ в ходе расследования, но встает вопрос – зачем, собственно, ДТЭКу нужно снижать цену на электроэнергию, которую компания сама как покупает, так и продает?

По мнению СМИ, речь может идти о создании искусственного кризиса, в котором можно обвинить НКРЭКУ и ограничить влияние последней или даже полностью сменить состав Регулятора на более лояльный.

Но может тут быть и другая подоплека – тарифы на электроэнергию для населения, о необходимости роста которых с 1 августа фактически заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Как писал ранее "Телеграф", именно Ринат Ахметов является одним из основных будущих выгодополучателей роста тарифа для населения который прогнозируют на уровне от 2,6 до 4 грн. за 1 Квт/ч.

И здесь содействие НКРЭКУ, которая, собственно, и устанавливает тарифы, будет весьма важной. Тем более, что поддержка Министерства топлива и энергетики в данном вопросе, очевидно, есть. А по данным руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, у министра Галущенко налажены взаимовыгодные отношения с Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, чья фирма также подозревается в июльском сговоре, еще с бытности министра главой "Энергоатома".