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"Нафтогаз" предлагает платить ему за газ в 1,5 раза дороже и добровольно. В чем суть уникального тарифа?

"Нафтогаз" предлагает платить ему за газ в 1,5 раза дороже и добровольно. В чем суть уникального тарифа?
10:02 Сегодня Телеграф

Уже в июне НАК "Нафтогаз Украины" установил новый тариф для собственных потребителей, который превысил действующий в 1,5 раза – 11,94 грн. за 1 кубометр вместо 7,96 грн. Впрочем, дочерняя структура компании – ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", осуществляющая поставки голубого топлива потребителям, надеется, что потребители добровольно захотят платить за газ в 1,5 раза больше.

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Своим Постановлением №752 от 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственный контроль в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала поставщиков газа разработать базовое годовое предложение по природному газу. Проще говоря, некую среднюю цену на "голубое топливо", которая будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года и которую поставщик не сможет менять по своему усмотрению

Информацию о базовом годовом предложении газовый трейдер обязан опубликовать на своем веб-сайте и все потребители, не успевшие, или не пожелавшие заключить договор на другой тариф, должны были автоматически подключиться к данному тарифному плану.

Базовое годовое предложение с ценой газа в 7,96 грн. за 1 кубометр – годовой тарифный план "Фиксированный" от ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", как справедливо отмечают в компании, является одним из наиболее выгодных для потребителя. С этим тарифом в компании связывают и 4-кратный рост клиентов компании за 10 месяцев работы рынка газа – до 1 млн. домохозяйств. 

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В связи с этим весьма странным кажется появление на сайте компании другого тарифного плана – "Месячный", в котором тариф устанавливается на 1 месяц и зависит от текущей ситуации на газовом рынке. Например, желающие подключиться к данному тарифу в июне должны будут платить 11,94 грн. за 1 кубометр, то есть в 1,5 раза больше, чем клиенты годового тарифного плана "Фиксированный".

При этом остальные условия обоих тарифов абсолютно идентичны, то есть клиентам тарифного плана "Месячный" просто предлагают платить за тот же товар в 1,5 раза дороже, да еще и добровольно, ведь для подключения им надо отказаться от другого тарифа, того же "Фиксированного" и подключиться к более дорогому.

Как ни удивительно, но и в самом ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" всячески подчеркивают выгодность именно тарифа "Фиксированный" в сравнении с "Месячным", что позволяет сэкономить на оплате до 30%.

"Цена "Месячного" подтверждает эффективность годового тарифного плана "Фиксированный", цель которого – защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке", – подчеркивается на сайте газотрейдера. 

При этом в компании акцентируют внимание, что подключение к тарифу "Месячный" происходит исключительно по желанию клиента, а по умолчанию происходит подключение к более выгодному тарифу "Фиксированный".

Также на этом акцентируют внимание операторы компании и при обращении в мессенджеры, например, в Телеграмм.

Но в чем тогда смысл появления на сайте ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" нового тарифа, ведь не в желании лишний раз подчеркнуть, что 7,96 грн. это меньше чем 11,94 грн.? Потребители могут это посчитать и сами.

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Согласно все тому же Постановлению НКРЭКУ №572, поставщик газа имеет право разрабатывать и предлагать своим потребителям и будущим клиентам другие коммерческие предложения, цена и условия которых могут отличаться от базового годового предложения, а также могут меняться по желанию поставщика. Базовое же годовое предложение должно оставаться неизменным весь период его действия.

Возможно, именно в этом и кроется ответ на вопрос, почему ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагает новый тариф по цене в 1,5 раза дороже годового. Потому что это и есть коммерческое, рыночное предложение, которое компания озвучивает на собственном сайте, хотя вряд ли найдется много желающих перейти на более дорогой и невыгодный тариф.

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Как поясняют в компании, цена тарифа "Месячный" обусловлена "ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти".

Европейские цены на газ оказывают сильное влияние на украинские цены, поскольку до 30% газопотребления наша страна импортирует и поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках.

В начале июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч или чуть более 270 долларов за тысячу кубометров, поскольку Российская Федерация искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Также оказывают влияние высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе, так на конец мая цены на газ в Китае выросли на 11% в сравнении с апрелем на 43% в сравнении с маем 2020 года.

Таким образом можно предположить, что именно тариф "Месячный" является рыночной ценой за газ, во всяком случае по мнению ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". И с окончанием действия годового базового предложения компании с 1 мая 2022 года, именно этот тариф станет новой ценой на газ для населения.

Разумеется, в случае если НКРЭКУ не продлит действие базового предложения и с 1 мая 2022 года или Кабмин не вернется к государственному регулированию цен на газовом рынке.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Украина, Нафтогаз, Тарифы на газ, Тариф Месячный, Тариф Фиксированный.
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